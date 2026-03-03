Трамп заявив, що ВМС США супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку
Київ • УНН
Дональд Трамп доручив Корпорації з фінансування розвитку США надати страхування та гарантії для морських перевезень через Перську затоку. ВМС США супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку, якщо це буде необхідно.
Президент США Дональд Трамп заявив, що ВМС США супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Тruthsocial, передає УНН.
З негайним вступом в силу я доручив Корпорації з фінансування розвитку США надати за дуже розумною ціною страхування політичних ризиків та гарантії фінансової безпеки всіх морських перевезень, особливо енергоносіїв, що проходять через Перську затоку. Ця послуга буде доступна для всіх судноплавних компаній
Він додав, що у разі необхідності ВМС США почнуть супроводжувати танкери через Ормузьку протоку "якомога швидше".
Незалежно від обставин, США забезпечать вільний потік енергетичних ресурсів до світу. Економічна та військова міць США є найбільшою на землі - попереду ще більше дій
Нагадаємо
Сили Корпусу вартових ісламської революції заявили про закриття ключового світового нафтового маршруту – Ормузької протоки.
Вони додали, що військові підпалять будь-яке судно, яке спробує пройти.