Трамп заявив, що ВМС США супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку

$43.230.13
50.600.26
ukenru
18:22 • 6666 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
16:32 • 12874 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
15:45 • 15206 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 20926 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 27002 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 20895 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 19877 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 23086 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 33714 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 110798 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
84%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів3 березня, 10:53 • 28440 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 16876 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 23027 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 10349 перегляди
На Прикарпатті 18-річну матір підозрюють у побитті до смерті семимісячного синаPhoto14:54 • 10765 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 23143 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 55393 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 57221 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 110798 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 73412 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Урсула фон дер Ляєн
Башар аль-Асад
Актуальні місця
Україна
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Тегеран
Реклама
УНН Lite
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto17:13 • 5008 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 10421 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 16966 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 33537 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 40438 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Трамп заявив, що ВМС США супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Дональд Трамп доручив Корпорації з фінансування розвитку США надати страхування та гарантії для морських перевезень через Перську затоку. ВМС США супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку, якщо це буде необхідно.

Трамп заявив, що ВМС США супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп заявив, що ВМС США супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Тruthsocial, передає УНН

З негайним вступом в силу я доручив Корпорації з фінансування розвитку США надати за дуже розумною ціною страхування політичних ризиків та гарантії фінансової безпеки всіх морських перевезень, особливо енергоносіїв, що проходять через Перську затоку. Ця послуга буде доступна для всіх судноплавних компаній 

- написав Трамп. 

Він додав, що у разі необхідності ВМС США почнуть супроводжувати танкери через Ормузьку протоку "якомога швидше".

Незалежно від обставин, США забезпечать вільний потік енергетичних ресурсів до світу. Економічна та військова міць США є найбільшою на землі - попереду ще більше дій 

- додав Трамп. 

Нагадаємо 

Сили Корпусу вартових ісламської революції заявили про закриття ключового світового нафтового маршруту – Ормузької протоки.

Вони додали, що військові підпалять будь-яке судно, яке спробує пройти.

Павло Башинський

Світ
Енергетика
Соціальна мережа
Військово-морські сили США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки