Трамп надеется, что "многие страны" направят военные корабли для охраны Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп утверждает в сообщении на Truth Social, что "многие страны" направят военные корабли для охраны Ормузского пролива, передает УНН.

Детали

Президент США говорит, что надеется, что среди них будут Великобритания, Китай, Франция, Япония, Южная Корея.

Тем временем Соединенные Штаты будут безжалостно бомбить береговую линию и постоянно сбивать иранские катера и корабли. Так или иначе, мы скоро получим Ормузский пролив - подчеркнул Трамп.

