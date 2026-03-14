В Иране заявили, что Ормузский пролив "закрыт только для врагов"
Киев • УНН
Тегеран ограничил движение по проливу для вражеских судов. Министр Арагчи обещает удары по американским компаниям в случае атак на энергосеть Ирана.
Ормузский пролив закрыт только для танкеров и судов, принадлежащих врагам и противникам Ирана. Об этом сообщают Sky News со ссылкой на иранские государственные СМИ, передает УНН.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи пообещал атаковать объекты американских компаний в регионе, если объектом нападения станет его энергетическая инфраструктура.
Два танкера под индийским флагом прошли через Ормузский пролив - СМИ14.03.26, 17:56 • 3168 просмотров
Арагчи добавил, что Иран будет действовать осторожно и избегать нападений на населенные пункты.
Трамп надеется, что "многие страны" направят военные корабли для охраны Ормузского пролива14.03.26, 17:23 • 3292 просмотра