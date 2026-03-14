Два танкера под индийским флагом прошли через Ормузский пролив - СМИ
Киев • УНН
Два судна под флагом Индии успешно пересекли стратегически важный пролив. Танкеры Шивалик и Нанда Деви транспортируют сжиженный газ в страну.
Два танкера под индийским флагом, перевозившие сжиженный газ, прошли через Ормузский пролив. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел страны Рандхир Джайсуал, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Джайсуал сообщил, что два судна перевозили сжиженный нефтяной газ, направляясь в Индию.
Глава МИД Индии не уточнил, откуда именно вышли танкеры "Шивалик" и "Нанда Деви".
Издание отмечает, что важный пролив практически закрыт из-за войны США и Израиля с Ираном.
