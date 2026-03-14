Два танкери під індійським прапором пройшли через Ормузьку протоку - ЗМІ
Київ • УНН
Два судна під прапором Індії успішно перетнули стратегічно важливу протоку. Танкери Шивалік та Нанда Деві транспортують скраплений газ до країни.
Два танкери під індійським прапором, які перевозили скраплений газ, пройшли через Ормузьку протоку. Про це заявив представник Міністерства закордонних справ країни Рандхір Джайсуал, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Джайсуал повідомив, що два судна перевозили скраплений нафтовий газ, прямуючи до Індії.
Глава МЗС Індії не уточнив, звідки саме вийшли танкери "Шивалік" та "Нанда Деві".
Видання зауважує, що важлива протока практично закрита через війну США та Ізраїлю з Іраном.
