Администрация Трампа отвергла предложения союзников о прекращении войны с Ираном - СМИ

Киев • УНН

 • 1808 просмотра

Администрация Трампа и Тегеран отказались от посредничества в конфликте. Война привела к остановке экспорта нефти из-за закрытия Ормузского пролива.

Администрация президента США Дональда Трампа отвергла попытки ближневосточных союзников начать дипломатические переговоры, направленные на прекращение войны с Ираном, которая началась две недели назад с массированного американо-израильского воздушного удара. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией, передает УНН.

Детали

Иран, со своей стороны, отверг возможность прекращения огня до окончания ударов США и Израиля, сообщили агентству Reuters два высокопоставленных иранских источника, добавив, что несколько стран пытались выступить посредниками в урегулировании конфликта.

Издание отмечает, что отсутствие интереса со стороны Вашингтона и Тегерана свидетельствует о том, что обе стороны настроены на затяжной конфликт, даже несмотря на то, что расширяющаяся война приводит к жертвам среди гражданского населения, а закрытие Ираном Ормузского пролива приводит к резкому росту цен на нефть.

Трамп заявил, что война с Ираном закончится, когда он почувствует это "в костях"13.03.26, 17:08 • 4254 просмотра

Удары США по иранскому острову Харг, главному нефтеэкспортному узлу страны, в пятницу вечером подчеркнули решимость Трампа продолжить военное наступление. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал держать Ормузский пролив закрытым и пригрозил усилить нападения на соседние страны.

Война унесла жизни более 2000 человек, преимущественно в Иране, и привела к крупнейшему в истории сбою в поставках нефти, поскольку морское сообщение в Ормузском проливе, через который транспортируется пятая часть мировой нефти, полностью остановилось.

В Иране заявили, что Ормузский пролив "закрыт только для врагов"14.03.26, 19:39 • 3418 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Энергетика
Израиль
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран