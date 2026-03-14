Администрация Трампа отвергла предложения союзников о прекращении войны с Ираном - СМИ
Киев • УНН
Администрация Трампа и Тегеран отказались от посредничества в конфликте. Война привела к остановке экспорта нефти из-за закрытия Ормузского пролива.
Администрация президента США Дональда Трампа отвергла попытки ближневосточных союзников начать дипломатические переговоры, направленные на прекращение войны с Ираном, которая началась две недели назад с массированного американо-израильского воздушного удара. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией, передает УНН.
Детали
Иран, со своей стороны, отверг возможность прекращения огня до окончания ударов США и Израиля, сообщили агентству Reuters два высокопоставленных иранских источника, добавив, что несколько стран пытались выступить посредниками в урегулировании конфликта.
Издание отмечает, что отсутствие интереса со стороны Вашингтона и Тегерана свидетельствует о том, что обе стороны настроены на затяжной конфликт, даже несмотря на то, что расширяющаяся война приводит к жертвам среди гражданского населения, а закрытие Ираном Ормузского пролива приводит к резкому росту цен на нефть.
Удары США по иранскому острову Харг, главному нефтеэкспортному узлу страны, в пятницу вечером подчеркнули решимость Трампа продолжить военное наступление. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал держать Ормузский пролив закрытым и пригрозил усилить нападения на соседние страны.
Война унесла жизни более 2000 человек, преимущественно в Иране, и привела к крупнейшему в истории сбою в поставках нефти, поскольку морское сообщение в Ормузском проливе, через который транспортируется пятая часть мировой нефти, полностью остановилось.
