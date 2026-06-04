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Нужно для будущего применения оружия: путин объяснил, почему "Орешником" ударили по "сараю" в Украине

Киев • УНН

 • 2402 просмотра

путин назвал удар "Орешником" по Украине испытанием для проверки точности блоков ракеты. Он не исключает полноформатное применение оружия по городам.

Нужно для будущего применения оружия: путин объяснил, почему "Орешником" ударили по "сараю" в Украине

"Орешником" ударили по "сараю" в Украине, чтобы посмотреть, как легли блоки, это нужно для будущего применения оружия. Об этом сообщил российский диктатор владимир путин на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств и добавил — в будущем не исключает полноформатное применение "Орешника", передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По словам путина, у россии появляются новые ударные системы, это касается и "Орешника".

российский диктатор добавил, что по Украине не было ни одного боевого применения "Орешника" "в полном смысле слова".

"Орешником" ударили по "сараю" в Украине, чтобы посмотреть, как легли блоки, это нужно для будущего применения оружия — сказал путин.

Он уточнил, что в последнем ударе "Орешником" по Украине били туда, где удобно было посмотреть на результаты.

Вместе с тем, путин не исключил в будущем решений о полноформатном применении "Орешника" по целям, в том числе в районе городской застройки.

путин заявил, что планы "контролировать весь Донбасс и заключить соглашение не противоречат друг другу"04.06.26, 20:27 • 1434 просмотра

Напомним

24 мая россия атаковала Белую Церковь ракетой "Орешник" и выпустила по Украине 90 ракет и 600 дронов.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
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Украина