путин заявил, что планы "контролировать весь Донбасс и заключить соглашение не противоречат друг другу"
Киев • УНН
путин заявил о якобы контроле над 80% Запорожской области и 100% Луганщины. Также он утверждает о наступлении рф и потере Украиной 100 тысяч военных.
российский диктатор владимир путин заявил, что планы "контролировать весь Донбасс и заключить соглашение не противоречат друг другу". Кроме того, он добавил, что россия якобы контролирует 80% Запорожской области, 85% - "днр" и 100% - "лнр", передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
путин на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) повторил свой тезис о том, что "россия продолжает наступление "по всем направлениям".
По его мнению, численность ВСУ за последнее время "сократилась на 100 тыс. человек".
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