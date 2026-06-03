Украина настолько успешна, что путин может провести парад только по указу Зеленского - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина теперь настолько успешна, что российский диктатор владимир путин может организовать парад 9 мая только по официальному указу Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

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Украина теперь настолько успешна, что путин может организовать парад 9 мая только по официальному указу Президента. Вот насколько далеко он зашел. Кажется, ему дали два часа, а закончил за 1:55. Так что не рисковал - сказал Рютте.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о регулярных поставках американских перехватчиков для украинской ПВО. Он отметил, что ракеты PAC-2 и PAC-3 поступают ежедневно и еженедельно.