Математика должна оставаться обязательным компонентом НМТ — министр образования
Киев • УНН
Министр образования Оксен Лисовой выступил за сохранение обязательной математики на НМТ. Предмет считают ключевым для развития логики и успешного обучения.
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что математика должна оставаться обязательным компонентом поступления в украинские университеты, передает УНН.
В последние дни продолжается дискуссия о том, должна ли математика оставаться обязательным компонентом НМТ. Моя позиция однозначна: да, должна. И дело не в том, что каждый выпускник или выпускница должны стать математиками. Дело в том, что математика формирует навыки, без которых сложно представить современное высшее образование и профессиональную реализацию. Это логическое мышление, умение анализировать информацию, работать с данными, находить закономерности и принимать обоснованные решения
По словам министра, часто можно услышать аргумент об избыточной сложности теста. Но важно понимать: содержание НМТ по математике не выходит за рамки школьной программы, а часть заданий соответствует уровню 5–7 классов. Для преодоления порогового балла достаточно набрать всего 5 тестовых баллов. То есть речь идет не об углубленных знаниях, а о базовой математической грамотности.
К сожалению, результаты международного исследования PISA-2022 показали, что более 40% украинских подростков не достигают даже базового уровня математической грамотности. Для нас это сигнал не снижать требования, а наоборот — повышать качество обучения и поддерживать учеников в получении необходимых знаний и навыков. В то же время исследования свидетельствуют, что именно результаты по украинскому языку и математике лучше всего прогнозируют дальнейшую успешность студентов в высших учебных заведениях. Поэтому математика во вступительных испытаниях — это не барьер, а важный инструмент оценки готовности к обучению
Министр подчеркнул, что особенно актуально это сегодня, когда технологии и искусственный интеллект все больше влияют на нашу жизнь. В мире, где данных становится больше с каждым днем, умение критически мыслить, анализировать информацию и работать с цифрами становится важной компетенцией для каждого человека.
Поэтому я убежден: математика должна оставаться обязательным компонентом поступления в украинские университеты
Напомним
В Раде предлагают с 2027 года сократить НМТ до трех предметов. Математика может стать выборочной вместо обязательной для всех абитуриентов.