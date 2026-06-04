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Математика должна оставаться обязательным компонентом НМТ — министр образования

Киев • УНН

 • 7370 просмотра

Министр образования Оксен Лисовой выступил за сохранение обязательной математики на НМТ. Предмет считают ключевым для развития логики и успешного обучения.

Математика должна оставаться обязательным компонентом НМТ — министр образования

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что математика должна оставаться обязательным компонентом поступления в украинские университеты, передает УНН.

В последние дни продолжается дискуссия о том, должна ли математика оставаться обязательным компонентом НМТ. Моя позиция однозначна: да, должна. И дело не в том, что каждый выпускник или выпускница должны стать математиками. Дело в том, что математика формирует навыки, без которых сложно представить современное высшее образование и профессиональную реализацию. Это логическое мышление, умение анализировать информацию, работать с данными, находить закономерности и принимать обоснованные решения 

- отметил Лисовой.

По словам министра, часто можно услышать аргумент об избыточной сложности теста. Но важно понимать: содержание НМТ по математике не выходит за рамки школьной программы, а часть заданий соответствует уровню 5–7 классов. Для преодоления порогового балла достаточно набрать всего 5 тестовых баллов. То есть речь идет не об углубленных знаниях, а о базовой математической грамотности.

К сожалению, результаты международного исследования PISA-2022 показали, что более 40% украинских подростков не достигают даже базового уровня математической грамотности. Для нас это сигнал не снижать требования, а наоборот — повышать качество обучения и поддерживать учеников в получении необходимых знаний и навыков. В то же время исследования свидетельствуют, что именно результаты по украинскому языку и математике лучше всего прогнозируют дальнейшую успешность студентов в высших учебных заведениях. Поэтому математика во вступительных испытаниях — это не барьер, а важный инструмент оценки готовности к обучению 

- добавил Лисовой.

Министр подчеркнул, что особенно актуально это сегодня, когда технологии и искусственный интеллект все больше влияют на нашу жизнь. В мире, где данных становится больше с каждым днем, умение критически мыслить, анализировать информацию и работать с цифрами становится важной компетенцией для каждого человека.

Поэтому я убежден: математика должна оставаться обязательным компонентом поступления в украинские университеты 

- резюмировал Лисовой.

Напомним

В Раде предлагают с 2027 года сократить НМТ до трех предметов. Математика может стать выборочной вместо обязательной для всех абитуриентов.

Антонина Туманова

ОбществоОбразование
Законы
ИИ (искусственный интеллект)
Техника
Оксен Лисовой
Министерство образования и науки Украины
Верховная Рада
Украина