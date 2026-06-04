Математика должна оставаться обязательным компонентом НМТ — министр образования

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что математика должна оставаться обязательным компонентом поступления в украинские университеты, передает УНН.

В последние дни продолжается дискуссия о том, должна ли математика оставаться обязательным компонентом НМТ. Моя позиция однозначна: да, должна. И дело не в том, что каждый выпускник или выпускница должны стать математиками. Дело в том, что математика формирует навыки, без которых сложно представить современное высшее образование и профессиональную реализацию. Это логическое мышление, умение анализировать информацию, работать с данными, находить закономерности и принимать обоснованные решения