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Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний

Киев • УНН

 • 10750 просмотра

БЭБ нуждается в аудите из-за коррупции и давления на авиакомпании в делах о лизинге. Эксперты считают эти производства безосновательными и требуют реформ.

Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний

Последние коррупционные скандалы в Бюро экономической безопасности Украины в очередной раз ставят вопрос об эффективности работы этого правоохранительного органа, который создавался для защиты экономики государства. Задержания сотрудников БЭБ по подозрениям во взяточничестве и торговле уголовными производствами лишь усиливают общественные сомнения относительно того, насколько БЭБ выполняет свою ключевую функцию – борьбу с экономическими преступлениями, а не создание дополнительных проблем для бизнеса, пишет УНН.

Коррупция в БЭБ

По информации Генерального прокурора Руслана Кравченко, в двух отдельных уголовных производствах разоблачены старший детектив территориального управления БЭБ в Киевской области и аналитик центрального аппарата Бюро, которые использовали служебное положение для получения неправомерной выгоды.

Один, по данным следствия, требовал 15 тысяч долларов у мужчины, который ранее фигурировал в деле об изготовлении и сбыте поддельных денег, за то, чтобы не привлекать его повторно к уголовной ответственности. Другой — пообещал представительнице предприятия посодействовать в выдаче лицензии на хранение горючего через свои связи в налоговой службе за 2 тысячи долларов.

Система, которая должна защищать экономику государства, не может быть местом для тех, кто пытается использовать должность для собственного обогащения

отметил генпрокурор Руслан Кравченко.

Народные депутаты, опрошенные УНН, говорят о необходимости аудита уголовных производств, которые расследует БЭБ, на предмет их заказного характера. Они также указывают на необходимость перезагрузки и очистки правоохранительного органа. 

Что дальше – аудит уголовных производств, проверка законности их открытия, это все в полномочиях органов прокуратуры. Поэтому я думаю, что им нужно более тщательно отнестись к деятельности БЭБ

- отметил председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов оказания правовой помощи Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас.

Очевидно, что в первую очередь должны быть проверены уголовные производства, которые уже вызывают вопросы у общества и имеют все признаки давления на бизнес. Одним из наиболее показательных примеров таких дел сегодня являются уголовные производства против ряда украинских авиакомпаний, пользующихся лизингом воздушных судов.

Пять авиакомпаний под прицелом БЭБ

Как сообщал ранее УНН, БЭБ расследует ряд уголовных производств в отношении как минимум пяти украинских авиакомпаний, среди которых МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", "Н3ОПЕРЕЙШИНС" и "Скайлайн". Эти авиаперевозчики берут воздушные суда в лизинг за рубежом у компаний-нерезидентов Украины. В Бюро убеждены, что авиакомпании должны были бы платить в Украине роялти, то есть сбор, взимаемый за пользование интеллектуальной собственностью. При этом абсолютно игнорируется тот факт, что транспорт не является интеллектуальной собственностью, а между Украиной и рядом стран действуют Конвенции об избежании двойного налогообложения. Согласно этим соглашениям, украинские компании платят налоги именно за лизинг и в тех странах, резидентами которых являются компании-лизингодатели.

Именно на этой, не подкрепленной законодательством, правовой конструкции базируются уголовные производства за уклонение от уплаты налогов. Однако проблема заключается в том, что такая позиция противоречит как международной практике, так и судебным решениям, которые уже сформировались в Украине.

Почему эксперты называют эти дела безосновательными

Украинские суды уже неоднократно рассматривали аналогичные споры по аренде и лизингу транспортных средств у нерезидентов.

В частности, в деле ООО "Рейл Лоджистик" суд прямо указал, что транспортные средства не являются объектами интеллектуальной собственности, а потому платежи за их аренду или лизинг не могут считаться роялти. Аналогичные решения судов различных инстанций были и в других спорах – судьи становились на сторону бизнеса. То есть украинская судебная практика подтверждает очевидную для международного рынка позицию: самолет, вертолет или железнодорожный вагон является транспортным средством, а не объектом авторского или патентного права.

Эту позицию разделяют и профильные юристы, налоговые эксперты и специалисты в сфере международного налогообложения, опрошенные УНН. Они подчеркивают, что международные конвенции об избежании двойного налогообложения имеют приоритет над внутренними трактовками налоговых органов, а лизинговые платежи за транспорт не могут приравниваться к роялти.

Именно поэтому уголовные производства в отношении авиакомпаний все больше напоминают не борьбу с преступлениями в экономической сфере, а попытку создать искусственный налоговый спор через механизмы уголовного преследования.

Риски для всей отрасли

Ситуация особенно опасна из-за состояния, в котором сегодня находится украинская гражданская авиация. Из-за полномасштабной войны украинское небо остается закрытым для гражданских воздушных судов. Отечественные авиакомпании вынуждены работать за границей, нести дополнительные расходы на базирование флота, содержание персонала и поддержание летной годности самолетов.

В то же время именно эти компании продолжают удерживать украинских пилотов, инженеров, технический персонал и производственные компетенции, которые после завершения войны станут основой развития гражданской авиации и послевоенного восстановления экономики.

Авиационная сфера – это одна из сфер, где Украина может восстановить и дальше развивать свои ведущие позиции в глобальной экономике. Если сказать образно, то в принципе ключевые направления, ключевые сферы развития украинской экономики четко отражены на украинском государственном флаге. То есть голубой цвет – это небо, а что такое небо – это авиакосмическая сфера, а что такое пшеничное поле – это аграрная сфера

- отмечает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Более того, эксперты неоднократно подчеркивали, что гражданская и военная авиация в Украине фактически образуют единую экосистему. Те же инженеры, ремонтные предприятия и технические специалисты работают как для гражданского сектора, так и для нужд обороны.

Поэтому любое необоснованное давление на гражданских авиаперевозчиков сегодня фактически бьет не только по бизнесу, но и по стратегическим возможностям государства в будущем. К тому же, если международные лизингодатели из-за преследования авиабизнеса со стороны БЭБ начнут рассматривать Украину как юрисдикцию с непредсказуемыми налоговыми рисками и вольной трактовкой международного права, последствием может стать отказ от сотрудничества с украинскими операторами. Для отрасли это будет означать потерю доступа к самолетам, рост расходов и дальнейшее сокращение деятельности.

БЭБ нуждается в аудите

Политолог Виктор Бобыренко считает, что последние скандалы доказывают необходимость возвращения к вопросу перезагрузки Бюро экономической безопасности и усиления контроля за деятельностью органа. По его словам, в любой правоохранительной структуре должны работать механизмы внутренней безопасности, которые не позволяют использовать уголовные производства как источник незаконного заработка.

Нужно снова поднимать эти вопросы (перезагрузки БЭБ – ред.), будоражить их, чтобы они были на слуху. И в том числе перезагружать, менять руководство. Кто-то должен понести за такие штуки ответственность

- подчеркнул Бобыренко в комментарии УНН.

Бывший заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков также убежден, что борьба с коррупцией невозможна без системных изменений. По его мнению, одним из ключевых направлений реформы должно стать исключение возможности расследования заказных уголовных дел, которые открываются исключительно для давления на бизнес или вымогательства средств.

Противодействие коррупции – это в первую очередь системный подход, когда первое: исключить возможность расследования заказных дел, которые регистрируются и начинается расследование исключительно для того, чтобы содрать с предпринимателей денежные средства или граждан. Она начинается с того, что минимизируется государственное регулирование… Опять же, справедливый суд

- отмечает он.

Эксперт также обращает внимание на проблему использования уголовного процесса как инструмента давления через обыски, аресты имущества и блокирование работы предприятий. "Все понимают – провели обыск, наложили арест на имущество, взяли под стражу – никто не разбирается, за что, есть ли преступление там. Но все понимают, что никто отдавать не будет (арестованное имущество – ред.), пока не заплатишь деньги. И следственный судья лучше десять раз откажет защитнику в возврате имущества, для того чтобы не портить отношения с правоохранителем", - отметил Бабиков.

Очевидно, что если государство действительно хочет очистить БЭБ от коррупционных рисков и вернуть доверие бизнеса, аудит уголовных производств должен стать одним из первых шагов нового руководства органа. И начинать его стоит именно с дел по лизингу воздушных судов.

Причина проста: практически все независимые эксперты, опрошенные УНН, сходятся в одном выводе, что правовых оснований для уголовного преследования авиакомпаний в этих кейсах нет. Более того, имеющаяся судебная практика свидетельствует об обратном позиции следствия.

Поэтому именно эти производства могут стать своеобразным тестом на готовность БЭБ отказаться от сомнительных дел, имеющих признаки давления на бизнес.

Евгений Царенко

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