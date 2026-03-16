ЕС ввел санкции против девяти ответственных за Бучанскую резню - в списке российский генерал

Европейский Союз ввел санкции против девяти человек, ответственных за резню в Буче во время войны РФ против Украины, сообщили в Совете ЕС в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В контексте печальной четвертой годовщины резни в Буче, произошедшей между февралем и мартом 2022 года, Совет ЕС сегодня принял ограничительные меры против девяти человек, которые сыграли важную роль в этих событиях и, следовательно, несут ответственность за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в сообщении.

"Совет ЕС, в частности, включил в санкционный список генерал-полковника Александра Чайко, бывшего командующего Восточным военным округом и самого высокопоставленного российского военного офицера на местах в Украине в начале полномасштабного вторжения. Он был главным командующим в Украине, когда российские войска вошли в Бучу", - сообщили в Совете ЕС.

Новые санкционные списки, как сообщается, "также включают других высокопоставленных военных чиновников, которые командовали российскими войсками в Украине в начале ее агрессии и которые совершили зверства против жителей Бучи и соседних районов, таких как Гостомель, Ирпень и Бородянка". "На своих должностях они руководили своими подразделениями во время убийств сотен мирных жителей, в некоторых случаях в результате жестоких казней. Войска под их командованием также были причастны к мародерству, пыткам и принуждению мирных жителей к уборке тел погибших российских солдат. Один из лиц, входящих в список, также ответственен за усыновление ребенка из оккупированной Россией Донецкой области, который был незаконно депортирован в Россию", - сообщили в евроинституции.

"Их действия являются преступлениями против человечности и военными преступлениями", - отмечается в заявлении.

"В настоящее время активы девяти человек заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Они также подпадают под запрет на поездки, который препятствует им въезжать или передвигаться транзитом через страны-члены ЕС", - говорится в сообщении.

Эти ограничительные меры, как отмечается, в настоящее время применяются к примерно 2600 физическим и юридическим лицам, которые стали объектом ограничительных мер в ответ на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины.

Соответствующие правовые акты, как указано, были опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза.

