ЕС ввел санкции против девяти ответственных за Бучанскую резню - в списке российский генерал

$44.140.0350.670.29
Эксклюзив
13:54 • 1248 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
11:08 • 8542 просмотра
Почему пациентов просят подписывать "отказы от претензий" перед началом лечения и имеет ли это юридическую силу - объясняет медицинский адвокат
16 марта, 05:44 • 21939 просмотра
Фильм "Одна битва за другой" стал триумфатором 98-й премии "Оскар": полный список лауреатовPhoto
Эксклюзив
15 марта, 18:40 • 44372 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта - когда начнется новый астрологический год
15 марта, 17:46 • 56430 просмотра
Израиль готовит масштабную военную кампанию против Ирана на три недели - CNN
15 марта, 13:39 • 46982 просмотра
Франция голосует на местных выборах - результат может повлиять на битву за Елисейский дворец
15 марта, 10:18 • 52915 просмотра
Киев ввел санкции против причастных к производству "Кометы" и "Орешника", а также паралимпийцев РФ
15 марта, 00:18 • 72306 просмотра
Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
14 марта, 18:43 • 63599 просмотра
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
14 марта, 18:22 • 49579 просмотра
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Популярные новости
Потери РФ за сутки составили 760 оккупантов и почти две тысячи беспилотников - Генштаб16 марта, 05:31 • 22530 просмотра
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 21829 просмотра
Саудовская Аравия перенаправляет экспорт нефти из-за угрозы в Ормузском проливе - Bloomberg16 марта, 07:40 • 10123 просмотра
Крупнейшие породы собак в мире10:19 • 16909 просмотра
Преступная халатность или коррупционная заинтересованность: почему Владислав Суворов не реагирует на нарушения на таможне11:53 • 10505 просмотра
публикации
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
13:54 • 1230 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto12:37 • 9200 просмотра
Преступная халатность или коррупционная заинтересованность: почему Владислав Суворов не реагирует на нарушения на таможне11:53 • 10621 просмотра
Крупнейшие породы собак в мире10:19 • 17020 просмотра
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 92312 просмотра
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 21941 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 37942 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 42468 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 48596 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 42589 просмотра
ЕС ввел санкции против девяти ответственных за Бучанскую резню - в списке российский генерал

Киев • УНН

 • 1812 просмотра

Совет ЕС ввел ограничения против генерала Чайки и других военных за зверства на Киевщине. Активы лиц заморожены, им запрещен въезд в Евросоюз.

ЕС ввел санкции против девяти ответственных за Бучанскую резню - в списке российский генерал

Европейский Союз ввел санкции против девяти человек, ответственных за резню в Буче во время войны РФ против Украины, сообщили в Совете ЕС в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В контексте печальной четвертой годовщины резни в Буче, произошедшей между февралем и мартом 2022 года, Совет ЕС сегодня принял ограничительные меры против девяти человек, которые сыграли важную роль в этих событиях и, следовательно, несут ответственность за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в сообщении.

"Совет ЕС, в частности, включил в санкционный список генерал-полковника Александра Чайко, бывшего командующего Восточным военным округом и самого высокопоставленного российского военного офицера на местах в Украине в начале полномасштабного вторжения. Он был главным командующим в Украине, когда российские войска вошли в Бучу", - сообщили в Совете ЕС.

Новые санкционные списки, как сообщается, "также включают других высокопоставленных военных чиновников, которые командовали российскими войсками в Украине в начале ее агрессии и которые совершили зверства против жителей Бучи и соседних районов, таких как Гостомель, Ирпень и Бородянка". "На своих должностях они руководили своими подразделениями во время убийств сотен мирных жителей, в некоторых случаях в результате жестоких казней. Войска под их командованием также были причастны к мародерству, пыткам и принуждению мирных жителей к уборке тел погибших российских солдат. Один из лиц, входящих в список, также ответственен за усыновление ребенка из оккупированной Россией Донецкой области, который был незаконно депортирован в Россию", - сообщили в евроинституции.

"Их действия являются преступлениями против человечности и военными преступлениями", - отмечается в заявлении.

"В настоящее время активы девяти человек заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Они также подпадают под запрет на поездки, который препятствует им въезжать или передвигаться транзитом через страны-члены ЕС", - говорится в сообщении.

Эти ограничительные меры, как отмечается, в настоящее время применяются к примерно 2600 физическим и юридическим лицам, которые стали объектом ограничительных мер в ответ на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины.

Соответствующие правовые акты, как указано, были опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза.

ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины14.03.26, 20:43 • 63598 просмотров

Напомним

В ЕС заявляли, что внесут Бучанскую резню в список зверств в Европе.

Юлия Шрамко

