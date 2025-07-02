Все больше украинцев отдают предпочтение жилью за городом. Теперь каждый третий рассматривает для приобретения частный дом.
Верховная Рада приняла законопроект Зеленского, позволяющий начальникам военных администраций менять названия. Это касается администраций, чьи названия связаны с переименованными населенными пунктами.
Рада приняла решение, согласно которому начальник Гостомельской военной администрации будет исполнять полномочия поселкового головы вместо убитого оккупантами Юрия Прилипко. Ранее эти обязанности исполняла секретарь поселкового совета.
В Киевской области задержали группировку, которая под видом реабилитационного центра заставляла алкозависимых бесплатно работать на строительстве. Людей удерживали в ужасных условиях.
В Гостомеле завершили восстановление многоквартирного дома на улице Остромирской, 67, который был разрушен во время войны. Более 60 жителей могут вернуться в свои полностью восстановленные дома.
Руслан Кравченко, председатель Киевской ОГА, отказался от картины, которую ему хотел подарить художник Владимир Козюк, ссылаясь на антикоррупционное законодательство. Картина будет передана на аукцион для сбора средств в пользу Киевской областной детской больницы.
Хаолян Сюй встретился с председателем Киевской ОВА в Гостомеле. Они осмотрели дом, восстановленный по программе UNITED24, где ПРООН контролировала процесс восстановления, что позволило сэкономить более 16 млн грн.
Украинский военный Алексей "Сталкер" назвал ложью заявление Петра Порошенко о личной защите Киева с оружием. Он обвинил Порошенко в спекуляции на смертях погибших защитников Киевщины.
Генерал-майор Владимир Селиверстов получил заочное подозрение за командование операцией по захвату Киева в начале войны. СБУ собрала доказательства его участия в агрессивной войне против Украины.
В Киевской области восстанавливают 18 многоквартирных домов, разрушенных российскими оккупантами, по программе UNITED24. Уже введено в эксплуатацию 4 дома, в частности в Гостомеле.
Начальник Киевской ОГА требует завершить восстановление детсада «Радуга» до конца 2024 года. В случае невыполнения, договор будет расторгнут, а подрядчик возместит убытки через суд.
На Киевщине 21 семья ВПЛ получила ключи от новых домов в Городке Хансена. Уникальный жилой комплекс, построенный американским меценатом, рассчитан на 421 семью и имеет всю необходимую инфраструктуру.
На Киевщине за счет UNITED24 отстроили пятиэтажный дом, разрушенный российскими войсками в марте 2022 года. В свои дома вернутся 300 жителей, восстановлено 9 полностью уничтоженных квартир.
В Гостомеле Киевской области дети обнаружили гранату на детской площадке. Родители вовремя заметили опасность, вызвали саперов ГСЧС, которые изъяли ручную гранату Ф-1.
В Гостомеле 27-летний водитель Skoda, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил 17-летнего велосипедиста. Пострадавший доставлен в больницу, а на водителя составлен протокол за управление в нетрезвом состоянии.
Президент Украины посетил передовой командный пункт ССО в районе Волчанска. Зеленский наградил военных и обсудил стратегию развития Сил специальных операций с командованием.
29 июля - День Сил специальных операций ВСУ. ССО выполняют сложные боевые задачи, прошли сертификацию НАТО и участвуют в ключевых операциях по обороне Украины.
Двое мальчиков в возрасте 9 и 10 лет пострадали в результате столкновения автомобилей Citroen и Honda в Гостомеле Киевской области.
Украине удалось вернуть из российского плена 75 человек. Среди них нацгвардейцы, пограничники, полицейская и четверо гражданских. Также в СБУ показали эксклюзивные кадры по обмену пленными.
В ряде районов столицы частично исчез свет. Как сообщает YASNO, применены экстренные отключения электроэнергии.
Идентифицирован очередной российский военнослужащий, который в феврале 2022 года в оккупированном Гостомеле вместе с другими росгвардейцами открыл огонь по гражданскому автомобилю.
В КОВА рассказали о реконструкции многоэтажного жилого дома в Миле Киевской области, который был поврежден российской агрессией весной 2022 года.
Директор КНИИСЭ Александр Рувин рассказал о фиксации последствий российской агрессии в Киевской области.
Офицера росгвардии, который пытал около 100 гражданских лиц и военнопленных, держа их в морозильных камерах в аэропорту Гостомель во время оккупации в марте 2022 года, будут судить за нарушение законов и обычаев войны.
Президент Финляндии Александр Стубб посетил разрушенный аэропорт "Антонов" в Гостомеле, где украинские воины показали ему места ожесточенных боев и остатки крупнейшего в мире транспортного самолета "Мрия", уничтоженного российскими оккупантами.
В Киевской области полностью или частично восстановлено более 17 000 объектов, поврежденных в результате российской агрессии.
Во вторую годовщину освобождения Киевщины Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Службы безопасности, полиции и спасателям, которые защищали Бучу и эвакуировали мирное население во время российской оккупации.
Двое российских солдат приговорены к пожизненному заключению за расстрел четырех гражданских лиц в Черниговской области.
Зеленский отметил насущную необходимость в получении от партнеров "Патриотов" и других систем противовоздушной обороны для защиты украинских городов и общин от российского ракетного террора.
Президент Зеленский принял участие в уроке чествования побед Украины в войне, в частности в решающих боях за Гостомель и Мощун, подчеркнув важность памяти о защитниках, которые получили эти ключевые победы.