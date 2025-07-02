Кравченко: «Если детсад «Радуга» в Гостомеле не будет сдан до конца этого года, с подрядчиками будет расторгнут договор»

Начальник Киевской ОГА требует завершить восстановление детсада «Радуга» до конца 2024 года. В случае невыполнения, договор будет расторгнут, а подрядчик возместит убытки через суд.