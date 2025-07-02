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"Не злить Путина": политолог объяснил, чем продиктовано решение США о сокращении поставок вооружения Украине
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08:30 • 3841 просмотра
"Не злить Путина": политолог объяснил, чем продиктовано решение США о сокращении поставок вооружения Украине
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"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
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Мобилизация осужденных продолжается: в Минюсте не видят спада в динамике
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Обслуживание авиационной техники: основные принципы организации работ и регулирования - комментарий эксперта
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Гостомель

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Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине

Все больше украинцев отдают предпочтение жилью за городом. Теперь каждый третий рассматривает для приобретения частный дом.

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Рада разрешила начальникам военных администраций менять их названия

Верховная Рада приняла законопроект Зеленского, позволяющий начальникам военных администраций менять названия. Это касается администраций, чьи названия связаны с переименованными населенными пунктами.

Война • 30 апреля, 13:14 • 5866 просмотра
Полномочия поселкового головы Гостомеля будет выполнять начальник военной администрации

Рада приняла решение, согласно которому начальник Гостомельской военной администрации будет исполнять полномочия поселкового головы вместо убитого оккупантами Юрия Прилипко. Ранее эти обязанности исполняла секретарь поселкового совета.

политика • 29 апреля, 17:06 • 12169 просмотра
Заставляли алкозависимых бесплатно работать на строительстве: в Киевской области разоблачили псевдореабилитационный центр

В Киевской области задержали группировку, которая под видом реабилитационного центра заставляла алкозависимых бесплатно работать на строительстве. Людей удерживали в ужасных условиях.

Криминал и ЧП • 21 марта, 09:56 • 31347 просмотра
В Гостомеле восстановили 16-квартирный дом, разрушенный оккупантами

В Гостомеле завершили восстановление многоквартирного дома на улице Остромирской, 67, который был разрушен во время войны. Более 60 жителей могут вернуться в свои полностью восстановленные дома.

Общество • 30 декабря, 09:28 • 44629 просмотра
Глава КОВА Кравченко отказался от ценной картины из-за антикоррупционного законодательства

Руслан Кравченко, председатель Киевской ОГА, отказался от картины, которую ему хотел подарить художник Владимир Козюк, ссылаясь на антикоррупционное законодательство. Картина будет передана на аукцион для сбора средств в пользу Киевской областной детской больницы.

Общество • 23 октября, 14:12 • 19248 просмотра
Заместитель Генсека ООН приехал в Гостомель: вместе с Кравченко посетил восстановленный дом, который разрушили россияне

Хаолян Сюй встретился с председателем Киевской ОВА в Гостомеле. Они осмотрели дом, восстановленный по программе UNITED24, где ПРООН контролировала процесс восстановления, что позволило сэкономить более 16 млн грн.

Общество • 22 октября, 13:54 • 18984 просмотра
Заявление Порошенко о личной обороне Киева – пиар на смертях защитников - военный

Украинский военный Алексей "Сталкер" назвал ложью заявление Петра Порошенко о личной защите Киева с оружием. Он обвинил Порошенко в спекуляции на смертях погибших защитников Киевщины.

политика • 21 октября, 13:09 • 16306 просмотра
Командовал операцией "Киев за три дня": российский генерал заочно получил подозрение

Генерал-майор Владимир Селиверстов получил заочное подозрение за командование операцией по захвату Киева в начале войны. СБУ собрала доказательства его участия в агрессивной войне против Украины.

Война • 17 октября, 10:13 • 14240 просмотра
В Киевской области по программе UNITED24 восстанавливают 18 многоквартирных домов, разрушенных россиянами - Кравченко

В Киевской области восстанавливают 18 многоквартирных домов, разрушенных российскими оккупантами, по программе UNITED24. Уже введено в эксплуатацию 4 дома, в частности в Гостомеле.

Общество • 29 сентября, 09:59 • 18064 просмотра
Кравченко: «Если детсад «Радуга» в Гостомеле не будет сдан до конца этого года, с подрядчиками будет расторгнут договор»

Начальник Киевской ОГА требует завершить восстановление детсада «Радуга» до конца 2024 года. В случае невыполнения, договор будет расторгнут, а подрядчик возместит убытки через суд.

Общество • 28 сентября, 10:45 • 16510 просмотра
На Киевщине 21 семья переселенцев получила жилье в специальном Городке Хансена - ОВА

На Киевщине 21 семья ВПЛ получила ключи от новых домов в Городке Хансена. Уникальный жилой комплекс, построенный американским меценатом, рассчитан на 421 семью и имеет всю необходимую инфраструктуру.

Общество • 25 сентября, 16:25 • 32638 просмотра
В Гостомеле за счет UNITED24 восстановили разрушенный россиянами многоквартирный дом: видео

На Киевщине за счет UNITED24 отстроили пятиэтажный дом, разрушенный российскими войсками в марте 2022 года. В свои дома вернутся 300 жителей, восстановлено 9 полностью уничтоженных квартир.

Общество • 25 сентября, 10:34 • 15397 просмотра
На Киевщине на детской площадке нашли гранату

В Гостомеле Киевской области дети обнаружили гранату на детской площадке. Родители вовремя заметили опасность, вызвали саперов ГСЧС, которые изъяли ручную гранату Ф-1.

Криминал и ЧП • 17 августа, 12:17 • 19142 просмотра
В Гостомеле нетрезвый водитель Skoda сбил велосипедиста, последнего забрали в больницу - полиция

В Гостомеле 27-летний водитель Skoda, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил 17-летнего велосипедиста. Пострадавший доставлен в больницу, а на водителя составлен протокол за управление в нетрезвом состоянии.

Криминал и ЧП • 4 августа, 12:08 • 27437 просмотра
Зеленский посетил командный пункт ССО возле Волчанска: заслушал доклад о деятельности спецназовцев

Президент Украины посетил передовой командный пункт ССО в районе Волчанска. Зеленский наградил военных и обсудил стратегию развития Сил специальных операций с командованием.

Война • 29 июля, 10:34 • 75569 просмотра
Сегодня День Сил специальных операций ВСУ: роль ССО в отражении российской агрессии

29 июля - День Сил специальных операций ВСУ. ССО выполняют сложные боевые задачи, прошли сертификацию НАТО и участвуют в ключевых операциях по обороне Украины.

Общество • 29 июля, 03:33 • 33607 просмотра
На Киевщине выясняются обстоятельства ДТП, в котором пострадали 9 и 10-летний мальчики

Двое мальчиков в возрасте 9 и 10 лет пострадали в результате столкновения автомобилей Citroen и Honda в Гостомеле Киевской области.

Криминал и ЧП • 17 июня, 15:58 • 18258 просмотра
Освобожденные нацгвардейцы, пограничники и гражданские: СБУ показали эксклюзивные кадры из последнего обмена пленными

Украине удалось вернуть из российского плена 75 человек. Среди них нацгвардейцы, пограничники, полицейская и четверо гражданских. Также в СБУ показали эксклюзивные кадры по обмену пленными.

Общество • 31 мая, 11:56 • 20490 просмотра
В Киеве экстренные отключения электроэнергии - YASNO

В ряде районов столицы частично исчез свет. Как сообщает YASNO, применены экстренные отключения электроэнергии.

Киев • 14 мая, 18:37 • 54730 просмотра
Расстрелял гражданский автомобиль в Гостомеле: идентифицирован еще один военнослужащий рф

Идентифицирован очередной российский военнослужащий, который в феврале 2022 года в оккупированном Гостомеле вместе с другими росгвардейцами открыл огонь по гражданскому автомобилю.

Война • 9 мая, 13:18 • 18792 просмотра
Восстановление Киевщины: в КОВА рассказали, как в Миле продолжается реконструкция жилой многоэтажки

В КОВА рассказали о реконструкции многоэтажного жилого дома в Миле Киевской области, который был поврежден российской агрессией весной 2022 года.

Общество • 18 апреля, 11:10 • 29293 просмотра
Осмотрено более 500 населенных пунктов и более 12 тысяч объектов недвижимости - Рувин о фиксации последствий российской агрессии в Киевской области

Директор КНИИСЭ Александр Рувин рассказал о фиксации последствий российской агрессии в Киевской области.

Война • 15 апреля, 09:37 • 17156 просмотра
Будут судить офицера росгвардии, который пытал гражданских в морозильных камерах аэропорта Гостомеля

Офицера росгвардии, который пытал около 100 гражданских лиц и военнопленных, держа их в морозильных камерах в аэропорту Гостомель во время оккупации в марте 2022 года, будут судить за нарушение законов и обычаев войны.

Криминал и ЧП • 5 апреля, 10:36 • 27108 просмотра
Увидел места ожесточенных боев и уничтоженную "Мрию": президент Финляндии посетил Гостомель

Президент Финляндии Александр Стубб посетил разрушенный аэропорт "Антонов" в Гостомеле, где украинские воины показали ему места ожесточенных боев и остатки крупнейшего в мире транспортного самолета "Мрия", уничтоженного российскими оккупантами.

Война • 3 апреля, 12:58 • 25387 просмотра
На Киевщине восстановили более 17 тыс. объектов, которые повредили россияне - Руслан Кравченко

В Киевской области полностью или частично восстановлено более 17 000 объектов, поврежденных в результате российской агрессии.

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Президент Украины вручил государственные награды воинам ВСУ, Национальной гвардии, СБУ, полицейским и спасателям

Во вторую годовщину освобождения Киевщины Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Службы безопасности, полиции и спасателям, которые защищали Бучу и эвакуировали мирное население во время российской оккупации.

Война • 31 марта, 15:54 • 42992 просмотра
Расстреляли четырех гражданских на Черниговщине: двое военных рф приговорены к пожизненному заключению

Двое российских солдат приговорены к пожизненному заключению за расстрел четырех гражданских лиц в Черниговской области.

Война • 27 марта, 14:01 • 24298 просмотра
Patriot и другие системы ПВО сейчас нужны именно в Украине - Зеленский

Зеленский отметил насущную необходимость в получении от партнеров "Патриотов" и других систем противовоздушной обороны для защиты украинских городов и общин от российского ракетного террора.

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Зеленский посетил лицей в Гостомеле и пообщался со школьниками

Президент Зеленский принял участие в уроке чествования побед Украины в войне, в частности в решающих боях за Гостомель и Мощун, подчеркнув важность памяти о защитниках, которые получили эти ключевые победы.

Война • 21 марта, 15:02 • 24113 просмотра