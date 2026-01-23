Экс-тренер "Динамо" Михайличенко в Киеве избил сантехника: полиция открыла производство

Фото: Украинская ассоциация футбола

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Алексей Михайличенко в Киеве избил сантехника во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения. Об этом пишет УНН со ссылкой на журналистку Наджие Аметову.

Детали

Вчера в соседнем доме произошел инцидент. Господина Николая - сантехника, который обслуживает, в частности, и наш дом, избил один из жильцов соседнего дома. По словам очевидцев, им оказался бывший тренер "Динамо" Алексей Михайличенко. Сейчас господин Николай находится в одной из больниц Печерского района. Инцидент произошел во второй половине дня - написала Аметова.

По ее словам, причиной конфликта стало отсутствие отопления в доме.

В эти сложные времена люди, которые пытаются вернуть нам свет и тепло, не должны сталкиваться с хамством, а тем более - с физическим насилием. Когда агрессия выходит из-под контроля, она часто направляется на тех, кто не может дать отпор. По словам господина Николая, начальник ЖЭДа снимал все на телефон, однако после общения с Алексеем Михайличенко сообщил, что видео исчезло. Соседи из нашего дома очень тепло отзываются о господине Николае. Ежедневно он приезжает в центр города из Гостомеля и с утра до поздней ночи делает все возможное, чтобы помочь людям. Господин Николай подал заявление в полицию, но переживает, что из-за известного имени обидчика дело могут замять - добавляет журналистка.

Кроме того, она добавила, что когда позвонила Михайличенко, он вел себя высокомерно и посоветовал "отдыхать", отметив, что ему безразлично, даже если об этом будут писать.

Ранее УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве сообщал, что в столице избили сотрудника коммунального предприятия во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения, полиция начала уголовное производство.

На днях в Печерское управление полиции обратился 53-летний работник ЖЭКа с заявлением о том, что во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения на почве словесного конфликта его ударил 62-летний житель дома - сообщили в полиции.

На месте правоохранители опросили участников и свидетелей инцидента и сейчас проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Потерпевшему выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести полученных телесных повреждений. Сейчас мужчина находится в больнице - говорится в сообщении.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. Продолжается досудебное расследование.

Источники УНН сообщили, что в указанном производстве речь идет об Алексее Михайличенко.

Дополнение

62-летний Алексей Михайличенко известен своими выступлениями за киевское "Динамо", итальянскую "Сампдорию" и шотландский "Рейнджерс".

В составе киевлян Михайличенко, в частности, становился чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР, обладателем Кубка обладателей Кубков УЕФА. В составе "Сампдории" становился чемпионом Италии, а в составе "Рейнджерс" - чемпионом Шотландии.

Трижды тренировал киевское "Динамо" - последний раз в 2020 году, где после поражения от "Колоса" (2:0) покинул пост "бело-синих".

С 2020 по 2021 год Михайличенко работал спортивным директором "Динамо".

С 2008 по 2009 год возглавлял сборную Украины, с которой не смог пробиться на Чемпионат мира-2010, уступив сборной Греции в плей-офф по сумме двух матчей - 1:0.

