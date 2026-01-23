Экс-тренер "Динамо" Михайличенко в Киеве избил сантехника: полиция открыла производство

$43.170.01
50.520.15
ukenru
Эксклюзив
11:04 • 56 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25 • 11498 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 35689 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 23076 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 24193 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 23789 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 24937 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 48890 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 59884 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 41239 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3.4м/с
84%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жильеVideo23 января, 04:26 • 19285 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23 января, 04:36 • 20428 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ23 января, 05:00 • 48962 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов05:24 • 31909 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 17003 просмотра
публикации
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
08:04 • 35638 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 45358 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 48966 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 59923 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 51013 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Абу-Даби
Гренландия
Реклама
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 23229 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 39572 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 35053 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 62966 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 77571 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер

Экс-тренер "Динамо" Михайличенко в Киеве избил сантехника: полиция открыла производство

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Экс-тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко избил сантехника, который восстанавливал теплоснабжение в доме. Полиция начала уголовное производство по факту умышленного легкого телесного повреждения.

Экс-тренер "Динамо" Михайличенко в Киеве избил сантехника: полиция открыла производство
Фото: Украинская ассоциация футбола

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Алексей Михайличенко в Киеве избил сантехника во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения. Об этом пишет УНН со ссылкой на журналистку Наджие Аметову.

Детали

Вчера в соседнем доме произошел инцидент. Господина Николая - сантехника, который обслуживает, в частности, и наш дом, избил один из жильцов соседнего дома. По словам очевидцев, им оказался бывший тренер "Динамо" Алексей Михайличенко. Сейчас господин Николай находится в одной из больниц Печерского района. Инцидент произошел во второй половине дня

- написала Аметова.

По ее словам, причиной конфликта стало отсутствие отопления в доме.

В эти сложные времена люди, которые пытаются вернуть нам свет и тепло, не должны сталкиваться с хамством, а тем более - с физическим насилием. Когда агрессия выходит из-под контроля, она часто направляется на тех, кто не может дать отпор. По словам господина Николая, начальник ЖЭДа снимал все на телефон, однако после общения с Алексеем Михайличенко сообщил, что видео исчезло. Соседи из нашего дома очень тепло отзываются о господине Николае. Ежедневно он приезжает в центр города из Гостомеля и с утра до поздней ночи делает все возможное, чтобы помочь людям. Господин Николай подал заявление в полицию, но переживает, что из-за известного имени обидчика дело могут замять

- добавляет журналистка.

Кроме того, она добавила, что когда позвонила Михайличенко, он вел себя высокомерно и посоветовал "отдыхать", отметив, что ему безразлично, даже если об этом будут писать.

Ранее УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве сообщал, что в столице избили сотрудника коммунального предприятия во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения, полиция начала уголовное производство.

На днях в Печерское управление полиции обратился 53-летний работник ЖЭКа с заявлением о том, что во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения на почве словесного конфликта его ударил 62-летний житель дома

- сообщили в полиции.

На месте правоохранители опросили участников и свидетелей инцидента и сейчас проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Потерпевшему выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести полученных телесных повреждений. Сейчас мужчина находится в больнице

 - говорится в сообщении.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. Продолжается досудебное расследование.

Источники УНН сообщили, что в указанном производстве речь идет об Алексее Михайличенко.

Дополнение

62-летний Алексей Михайличенко известен своими выступлениями за киевское "Динамо", итальянскую "Сампдорию" и шотландский "Рейнджерс".

В составе киевлян Михайличенко, в частности, становился чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР, обладателем Кубка обладателей Кубков УЕФА. В составе "Сампдории" становился чемпионом Италии, а в составе "Рейнджерс" - чемпионом Шотландии.

Трижды тренировал киевское "Динамо" - последний раз в 2020 году, где после поражения от "Колоса" (2:0) покинул пост "бело-синих".

С 2020 по 2021 год Михайличенко работал спортивным директором "Динамо".

С 2008 по 2009 год возглавлял сборную Украины, с которой не смог пробиться на Чемпионат мира-2010, уступив сборной Греции в плей-офф по сумме двух матчей - 1:0.

В Киеве избили коммунальщика во время восстановления тепла, полиция расследует23.01.26, 08:23 • 3986 просмотров

Павел Башинский

ОбществоСпортКиевКриминал и ЧП
Морозы в Украине
Энергетика
Отопление
Столкновения
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Шотландия
УЕФА
ФК «Динамо» Киев
Гостомель
Греция
Италия
Украина
Киев