В Киеве избили коммунальщика во время восстановления тепла, полиция расследует

В Киеве избили сотрудника коммунального предприятия во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения, полиция начала уголовное производство, сообщили в пятницу в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

На днях в Печерское управление полиции обратился 53-летний работник ЖЭКа с заявлением о том, что во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения на почве словесного конфликта его ударил 62-летний житель дома - сообщили в полиции.

На месте правоохранители опросили участников и свидетелей инцидента и сейчас проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

"Потерпевшему выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести полученных телесных повреждений. Сейчас мужчина находится в больнице", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. Продолжается досудебное расследование.

Дополнение

Накануне первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль указал, что "случаи физической агрессии в отношении ремонтников недопустимы: эти люди работают на холоде круглосуточно, на пределе своих возможностей".

