В Киеве избили коммунальщика во время восстановления тепла, полиция расследует

01:52 • 12227 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 29598 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 41719 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 32287 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 27299 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 20672 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 19758 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 39836 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 16349 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16750 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
публикации
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 23138 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 27781 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 39805 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 31805 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 85697 просмотра
В Киеве избили коммунальщика во время восстановления тепла, полиция расследует

Киев • УНН

 • 304 просмотра

В Киеве 53-летнего работника ЖЭКа избил 62-летний житель во время восстановления теплоснабжения. Полиция начала уголовное производство за умышленное легкое телесное повреждение.

В Киеве избили коммунальщика во время восстановления тепла, полиция расследует

В Киеве избили сотрудника коммунального предприятия во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения, полиция начала уголовное производство, сообщили в пятницу в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

На днях в Печерское управление полиции обратился 53-летний работник ЖЭКа с заявлением о том, что во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения на почве словесного конфликта его ударил 62-летний житель дома

- сообщили в полиции.

На месте правоохранители опросили участников и свидетелей инцидента и сейчас проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

"Потерпевшему выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести полученных телесных повреждений. Сейчас мужчина находится в больнице", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. Продолжается досудебное расследование.

Дополнение

Накануне первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль указал, что "случаи физической агрессии в отношении ремонтников недопустимы: эти люди работают на холоде круглосуточно, на пределе своих возможностей".

Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль22.01.26, 21:51 • 29572 просмотра

Юлия Шрамко

