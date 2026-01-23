У Києві побили комунальника під час відновлення тепла, поліція розслідує

У Києві побили співробітника комунального підприємства під час проведення робіт з відновлення теплопостачання, поліція розпочала кримінальне провадження, повідомили у п'ятницю у ГУНП в Києві, пише УНН.

Днями до Печерського управління поліції звернувся 53-річний працівник ЖЕДу із заявою про те, що під час проведення робіт з відновлення теплопостачання на ґрунті словесного конфлікту його вдарив 62-річний мешканець будинку - повідомили у поліції.

На місці правоохоронці опитали учасників й свідків інциденту та наразі проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

"Потерпілому надано направлення для проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Наразі чоловік перебуває в лікарні", - ідеться у повідомленні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування.

Доповнення

Напередодні перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль вказав, що "випадки фізичної агресії щодо ремонтників неприпустимі: ці люди працюють на холоді цілодобово, на межі своїх можливостей".

Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль