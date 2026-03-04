США ліквідували іранського командира, що планував вбити Трампа - Гегсет

Очільник Пентагону США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ліквідували командира іранського підрозділу, який нібито намагався вбити президента Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Іран намагався вбити президента Трампа. Але останнє слово залишилося за президентом Трампом. Ми давно знали, що Іран мав намір вбити президента Трампа або інших американських чиновників

Водночас він додав, що це не було основною метою операції проти Ірану.

Хоча це аж ніяк не було основною метою операції - насправді, про це ніколи не згадував ані президент, ані хтось інший - я та інші переконалися, що ті, хто був відповідальний за це, зрештою потрапили до списку цілей США