США ліквідували іранського командира, що планував вбити Трампа - Гегсет
Київ • УНН
Очільник Пентагону Піт Гегсет повідомив, що США ліквідували командира іранського підрозділу, який намагався вбити Дональда Трампа. Це не було основною метою операції, але відповідальні потрапили до списку цілей США.
Очільник Пентагону США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ліквідували командира іранського підрозділу, який нібито намагався вбити президента Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Іран намагався вбити президента Трампа. Але останнє слово залишилося за президентом Трампом. Ми давно знали, що Іран мав намір вбити президента Трампа або інших американських чиновників
Водночас він додав, що це не було основною метою операції проти Ірану.
Хоча це аж ніяк не було основною метою операції - насправді, про це ніколи не згадував ані президент, ані хтось інший - я та інші переконалися, що ті, хто був відповідальний за це, зрештою потрапили до списку цілей США
Проте він не уточнив, про якого саме іранського командира йдеться.
Нагадаємо
Іранські державні медіа та провідні інформаційні агентства Fars і Tasnim підтвердили смерть Верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї. Ця заява з'явилася після повідомлення президента США Дональда Трампа про ліквідацію очільника ісламської республіки внаслідок масштабної військової операції.
Також ЗМІ, зокрема, іранські, повідомили, що внаслідок ударів по Ірану 28 лютого були ліквідовані командувачі збройних сил країни. Серед них - начальник Генерального штабу та міністр оборони.