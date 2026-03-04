США ліквідували іранського командира, що планував вбити Трампа - Гегсет

$43.450.22
50.460.14
ukenru
Ексклюзив
13:52 • 8972 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 10553 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
09:19 • 17721 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 45473 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 74595 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 62980 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 66280 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 61117 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34632 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28623 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
4.2м/с
64%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення4 березня, 08:18 • 20367 перегляди
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом4 березня, 08:29 • 20183 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 17348 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 17394 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 9878 перегляди
Публікації
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
13:52 • 8960 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 17418 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 17371 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 73090 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 94309 перегляди
Актуальнi люди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Село
Реклама
УНН Lite
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 9912 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 29049 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 36889 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 40933 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 49147 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення

США ліквідували іранського командира, що планував вбити Трампа - Гегсет

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Очільник Пентагону Піт Гегсет повідомив, що США ліквідували командира іранського підрозділу, який намагався вбити Дональда Трампа. Це не було основною метою операції, але відповідальні потрапили до списку цілей США.

США ліквідували іранського командира, що планував вбити Трампа - Гегсет

Очільник Пентагону США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ліквідували командира іранського підрозділу, який нібито намагався вбити президента Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Іран намагався вбити президента Трампа. Але останнє слово залишилося за президентом Трампом. Ми давно знали, що Іран мав намір вбити президента Трампа або інших американських чиновників

- заявив він.

Водночас він додав, що це не було основною метою операції проти Ірану.

Хоча це аж ніяк не було основною метою операції - насправді, про це ніколи не згадував ані президент, ані хтось інший - я та інші переконалися, що ті, хто був відповідальний за це, зрештою потрапили до списку цілей США 

- уточнив Піт Гегсет.

Проте він не уточнив, про якого саме іранського командира йдеться.

Нагадаємо

Іранські державні медіа та провідні інформаційні агентства Fars і Tasnim підтвердили смерть Верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї. Ця заява з'явилася після повідомлення президента США Дональда Трампа про ліквідацію очільника ісламської республіки внаслідок масштабної військової операції.

Також ЗМІ, зокрема, іранські, повідомили, що внаслідок ударів по Ірану 28 лютого були ліквідовані командувачі збройних сил країни. Серед них - начальник Генерального штабу та міністр оборони.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Сутички
Алі Хаменеї
Пентагон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран