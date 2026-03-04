Ізраїль вперше на F-35 збив над Тегераном літак Ірану російського виробництва, з початку кампанії випустив 5000 снарядів

Yonatan Sindel/Flash90

Ізраїль повідомив про історичне збиття в небі над Тегераном ізраїльським винищувачем F-35 літак російського виробництва Як-130 повітряних сил Ірану і загалом випустив 5000 боєприпасів по Ірану під час поточної військової кампанії, повідомили у ЦАХАЛ у середу, пише УНН.

Деталі

ЦАХАЛ повідомив у середу, що "у небі над Тегераном ізраїльський винищувач F-35I ("Adir") збив іранський винищувач Як-130 повітряних сил Ірану". Це, як вказано, перше в історії збиття пілотованого винищувача винищувачем F-35.

"Історичне збиття в небі над Тегераном свідчить про силу ізраїльських повітряних сил та вашу особисту рішучість. Наступна місія вже чекає на вас", - прокоментував командувач повітряних сил Ізраїлю.

Також ЦАХАЛ повідомив, що "під час десятої хвилі ударів повітряних сил Ізраїлю винищувачі завдали ударів по інфраструктурі аеропорту "Мехрабад" у Тегерані". "Були знищені системи протиповітряної оборони та виявлення, що використовуються іранським терористичним режимом і загрожували літакам повітряних сил Ізраїлю".

За даними ЦАХАЛ, загалом "повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по Ірану, використовуючи понад 5000 боєприпасів з початку операції".

"Повітряні сили Ізраїлю продовжують розширювати свою перевагу у повітрі по всій території Ірану, зокрема, в районі Тегерану", - зазначили у ЦАХАЛ.

Водночас Іран та ліванське воєнізоване угруповання "Хезболла" здійснили свої перші скоординовані атаки на Ізраїль у межах нового витка конфлікту, повідомили ізраїльські військові CNN у середу.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що одну ракету запустили з Ірану, а шість снарядів - з Лівану, який контролює "Хезболла". Атака майже одночасно спричинила спрацювання сирен тривоги в Єрусалимі та Тель-Авіві, а знімальні групи CNN спостерігали перехоплення над центральною частиною Ізраїлю.

Спільна атака демонструє рівень координації між Іраном та його ставлениками у Лівані, навіть після того, як США та Ізраїль убили високопоставлених лідерів обох країн протягом перших п'яти днів війни, зазначає видання.

Невдовзі після цього ЦАХАЛ заявив, що Іран та "Хезболла" здійснили другу спільну атаку.

У міру того, як атаки тривають, як зазначає The Guardian, "Хезболла" заявила, що атакувала найбільшу ізраїльську аерокосмічну та авіаційну компанію - завдала серії ударів безпілотниками по штаб-квартирі компанії Israel Aerospace Industries у центральній частині Ізраїлю. Угруповання заявило, що випустило "рій ударних безпілотників", повідомило інформаційне агентство AFP.

Також раніше сьогодні Армія оборони Ізраїлю заявляла, що виявила "ракети, запущені з Ірану" у напрямі своєї території.

США потопили іранський корабель торпедою вперше з часів Другої світової - голова Пентагону дав оновлення щодо операції проти Ірану