Ексклюзив
15:27 • 6538 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
13:52 • 16150 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 15351 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 21913 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 49427 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 77161 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 64643 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 67453 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 61843 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34937 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ізраїль вперше на F-35 збив над Тегераном літак Ірану російського виробництва, з початку кампанії випустив 5000 снарядів

Київ • УНН

 • 2046 перегляди

Ізраїль повідомив про збиття російського Як-130 іранських ВПС винищувачем F-35 над Тегераном. ЦАХАЛ скинув 5000 боєприпасів на Іран, знищивши ППО аеропорту "Мехрабад".

Ізраїль вперше на F-35 збив над Тегераном літак Ірану російського виробництва, з початку кампанії випустив 5000 снарядів
Yonatan Sindel/Flash90

Ізраїль повідомив про історичне збиття в небі над Тегераном ізраїльським винищувачем F-35 літак російського виробництва Як-130 повітряних сил Ірану і загалом випустив 5000 боєприпасів по Ірану під час поточної військової кампанії, повідомили у ЦАХАЛ у середу, пише УНН.

Деталі

ЦАХАЛ повідомив у середу, що "у небі над Тегераном ізраїльський винищувач F-35I ("Adir") збив іранський винищувач Як-130 повітряних сил Ірану". Це, як вказано, перше в історії збиття пілотованого винищувача винищувачем F-35.

"Історичне збиття в небі над Тегераном свідчить про силу ізраїльських повітряних сил та вашу особисту рішучість. Наступна місія вже чекає на вас", - прокоментував командувач повітряних сил Ізраїлю.

Також ЦАХАЛ повідомив, що "під час десятої хвилі ударів повітряних сил Ізраїлю винищувачі завдали ударів по інфраструктурі аеропорту "Мехрабад" у Тегерані". "Були знищені системи протиповітряної оборони та виявлення, що використовуються іранським терористичним режимом і загрожували літакам повітряних сил Ізраїлю".

За даними ЦАХАЛ, загалом "повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по Ірану, використовуючи понад 5000 боєприпасів з початку операції".

"Повітряні сили Ізраїлю продовжують розширювати свою перевагу у повітрі по всій території Ірану, зокрема, в районі Тегерану", - зазначили у ЦАХАЛ.

Водночас Іран та ліванське воєнізоване угруповання "Хезболла" здійснили свої перші скоординовані атаки на Ізраїль у межах нового витка конфлікту, повідомили ізраїльські військові CNN у середу.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що одну ракету запустили з Ірану, а шість снарядів - з Лівану, який контролює "Хезболла". Атака майже одночасно спричинила спрацювання сирен тривоги в Єрусалимі та Тель-Авіві, а знімальні групи CNN спостерігали перехоплення над центральною частиною Ізраїлю.

Спільна атака демонструє рівень координації між Іраном та його ставлениками у Лівані, навіть після того, як США та Ізраїль убили високопоставлених лідерів обох країн протягом перших п'яти днів війни, зазначає видання.

Невдовзі після цього ЦАХАЛ заявив, що Іран та "Хезболла" здійснили другу спільну атаку.

У міру того, як атаки тривають, як зазначає The Guardian, "Хезболла" заявила, що атакувала найбільшу ізраїльську аерокосмічну та авіаційну компанію - завдала серії ударів безпілотниками по штаб-квартирі компанії Israel Aerospace Industries у центральній частині Ізраїлю. Угруповання заявило, що випустило "рій ударних безпілотників", повідомило інформаційне агентство AFP.

Також раніше сьогодні Армія оборони Ізраїлю заявляла, що виявила "ракети, запущені з Ірану" у напрямі своєї території.

США потопили іранський корабель торпедою вперше з часів Другої світової - голова Пентагону дав оновлення щодо операції проти Ірану04.03.26, 16:13 • 2752 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Ізраїль
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Єрусалим
Армія оборони Ізраїлю
Ліван
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран
Тель-Авів