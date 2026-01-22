$43.180.08
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль

Київ • УНН

 • 1032 перегляди

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація з енергосистемою в Україні є надважкою, особливо в Києві, Київській області та на Дніпровщині. Застосовуються екстрені відключення, а енергетики працюють цілодобово над відновленням.

Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що сьогодні в Україні був найважчий день для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Найскладніша ситуація в Києві, Київській області та на Дніпровщині, передає УНН.

Ситуація надважка. Енергетики змушені й надалі застосовувати екстрені відключення. НЕК "Укренерго" для збереження цілісності енергосистеми була вимушена застосувати спеціальні графіки аварійних відключень. Найскладніша ситуація в Києві, Київській області та на Дніпровщині 

- повідомив Шмигаль.

За його словами, вдень над поверненням тепла в будинки Києва працювало 165 бригад, на нічну зміну заступають 83. Роботу суттєво ускладнюють безпекові умови – сьогодні ввечері в Києві пролунала 2000 повітряна тривога за час воєнного стану.

МВС закликає українців підготувати запас найнеобхіднішого на 3–5 діб через надзвичайну ситуацію в енергетиці22.01.26, 17:27 • 3258 переглядiв

І ще одне. Розуміємо, що людям надзвичайно важко, дається взнаки втома і стрес від постійних терористичних атак. Але випадки фізичної агресії щодо ремонтників неприпустимі: ці люди працюють на холоді цілодобово, на межі своїх можливостей. Вони справжні герої. Вони роблять все можливе, щоб відновити світло і тепло якнайшвидше 

- зауважив міністр.

Крім того, Шмигаль нагадав, що ворог не тільки обстрілює інфраструктуру України, але й намагається збурити суспільство.

Бачимо багато фейків та маніпуляцій в інформаційному просторі. Прошу довіряти лише офіційній інформації 

- резюмував він.

В уряді назвали регіони, де наразі найскладніша ситуація з енергетикою22.01.26, 14:18 • 3560 переглядiв

Антоніна Туманова

