Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
Киев • УНН
Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с энергосистемой в Украине сверхтяжелая, особенно в Киеве, Киевской области и на Днепровщине. Применяются экстренные отключения, а энергетики работают круглосуточно над восстановлением.
Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что сегодня в Украине был самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года. Самая сложная ситуация в Киеве, Киевской области и на Днепропетровщине, передает УНН.
Ситуация сверхтяжелая. Энергетики вынуждены и дальше применять экстренные отключения. НЭК "Укрэнерго" для сохранения целостности энергосистемы была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений. Самая сложная ситуация в Киеве, Киевской области и на Днепропетровщине.
По его словам, днем над возвращением тепла в дома Киева работало 165 бригад, на ночную смену заступают 83. Работу существенно усложняют условия безопасности – сегодня вечером в Киеве прозвучала 2000-я воздушная тревога за время военного положения.
И еще одно. Понимаем, что людям чрезвычайно тяжело, сказывается усталость и стресс от постоянных террористических атак. Но случаи физической агрессии в отношении ремонтников недопустимы: эти люди работают на холоде круглосуточно, на пределе своих возможностей. Они настоящие герои. Они делают все возможное, чтобы восстановить свет и тепло как можно быстрее.
Кроме того, Шмыгаль напомнил, что враг не только обстреливает инфраструктуру Украины, но и пытается взбудоражить общество.
Видим много фейков и манипуляций в информационном пространстве. Прошу доверять только официальной информации.
