19:51
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
18:05 • 6734 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
16:54 • 10740 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
15:45 • 12292 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 14828 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 15959 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 16649 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 30754 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15672 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16198 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с энергосистемой в Украине сверхтяжелая, особенно в Киеве, Киевской области и на Днепровщине. Применяются экстренные отключения, а энергетики работают круглосуточно над восстановлением.

Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что сегодня в Украине был самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года. Самая сложная ситуация в Киеве, Киевской области и на Днепропетровщине, передает УНН.

Ситуация сверхтяжелая. Энергетики вынуждены и дальше применять экстренные отключения. НЭК "Укрэнерго" для сохранения целостности энергосистемы была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений. Самая сложная ситуация в Киеве, Киевской области и на Днепропетровщине.

- сообщил Шмыгаль.

По его словам, днем над возвращением тепла в дома Киева работало 165 бригад, на ночную смену заступают 83. Работу существенно усложняют условия безопасности – сегодня вечером в Киеве прозвучала 2000-я воздушная тревога за время военного положения.

МВД призывает украинцев подготовить запас самого необходимого на 3–5 суток из-за чрезвычайной ситуации в энергетике

И еще одно. Понимаем, что людям чрезвычайно тяжело, сказывается усталость и стресс от постоянных террористических атак. Но случаи физической агрессии в отношении ремонтников недопустимы: эти люди работают на холоде круглосуточно, на пределе своих возможностей. Они настоящие герои. Они делают все возможное, чтобы восстановить свет и тепло как можно быстрее.

- отметил министр.

Кроме того, Шмыгаль напомнил, что враг не только обстреливает инфраструктуру Украины, но и пытается взбудоражить общество.

Видим много фейков и манипуляций в информационном пространстве. Прошу доверять только официальной информации.

- резюмировал он.

В правительстве назвали регионы, где сейчас самая сложная ситуация с энергетикой

Антонина Туманова

