МВД призывает украинцев подготовить запас самого необходимого на 3–5 суток из-за чрезвычайной ситуации в энергетике

Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 3626 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 8364 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
11:49 • 12275 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 24487 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 14191 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 15059 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 17480 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 21790 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 28131 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
публикации
Эксклюзивы
Сегодня США ожидают ответа Путина по мирному плану: посланник Трампа Виткофф готовится к встрече в Москве22 января, 06:05 • 4418 просмотра
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИДPhoto22 января, 06:26 • 20377 просмотра
Трамп заставил Путина сесть за стол переговоров - Генсек НАТО22 января, 07:46 • 4708 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 16168 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 4082 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 4210 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
11:29 • 24490 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 16252 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 71776 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 63240 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Михаил Федоров
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Норвегия
Гренландия
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 24438 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 21469 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 22562 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 64575 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 40666 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Тесла Модель Y
НАСАМС

МВД призывает украинцев подготовить запас самого необходимого на 3–5 суток из-за чрезвычайной ситуации в энергетике

Киев • УНН

 • 632 просмотра

МВД рекомендует гражданам подготовить запас воды, продуктов, медикаментов и собрать чемодан первой необходимости. Также важно проверить заряд источников питания, состояние транспорта и позаботиться о домашних питомцах.

МВД призывает украинцев подготовить запас самого необходимого на 3–5 суток из-за чрезвычайной ситуации в энергетике

Во время чрезвычайной ситуации в энергетической сфере гражданам необходимо позаботиться о базовой готовности и иметь дома запас самых необходимых вещей. Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел, передает УНН.

Детали

В МВД рекомендуют заранее подготовить запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения, а также необходимых медикаментов.

Кроме этого, гражданам советуют в первую очередь собрать чемодан первой необходимости. В нем должны быть документы, теплые вещи, аптечка, средства обогрева, предметы личной гигиены и необходимое количество наличных.

Также в ведомстве отмечают важность проверки уровня заряда дополнительных источников питания, технического состояния транспорта и наличия горючего.

Отдельное внимание просят уделить домашним любимцам – заблаговременно обеспечить для них достаточный запас корма.

В МВД призывают быть готовыми к усиленным мерам безопасности: внимательно следить за официальными сообщениями властей, позаботиться о безопасности детей и ограничить пребывание на улице без крайней необходимости в темное время суток.

Во время перебоев с тепло- и энергоснабжением гражданам советуют придерживаться базовых правил обогрева жилища. В частности, не пытаться обогреть всю квартиру, а находиться в одной, желательно самой маленькой комнате, одеваться в несколько слоев, использовать грелки и поддерживать легкую физическую активность.

В случае необходимости в помощи, консультации или информации относительно ближайшего укрытия или Пункта Несокрушимости гражданам рекомендуют звонить по номеру 112. 

При отсутствии мобильной связи можно подключиться к Wi-Fi и обратиться в экстренные службы через приложение 112 Ukraine.

Напомним, что мы подробно разобрали, как международное сообщество оказывает комплексную помощь, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу во время зимы. 

Андрей Тимощенков

Украина