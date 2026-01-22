МВД призывает украинцев подготовить запас самого необходимого на 3–5 суток из-за чрезвычайной ситуации в энергетике

Во время чрезвычайной ситуации в энергетической сфере гражданам необходимо позаботиться о базовой готовности и иметь дома запас самых необходимых вещей. Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел, передает УНН.

Детали

В МВД рекомендуют заранее подготовить запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения, а также необходимых медикаментов.

Кроме этого, гражданам советуют в первую очередь собрать чемодан первой необходимости. В нем должны быть документы, теплые вещи, аптечка, средства обогрева, предметы личной гигиены и необходимое количество наличных.

Также в ведомстве отмечают важность проверки уровня заряда дополнительных источников питания, технического состояния транспорта и наличия горючего.

Отдельное внимание просят уделить домашним любимцам – заблаговременно обеспечить для них достаточный запас корма.

В МВД призывают быть готовыми к усиленным мерам безопасности: внимательно следить за официальными сообщениями властей, позаботиться о безопасности детей и ограничить пребывание на улице без крайней необходимости в темное время суток.

Во время перебоев с тепло- и энергоснабжением гражданам советуют придерживаться базовых правил обогрева жилища. В частности, не пытаться обогреть всю квартиру, а находиться в одной, желательно самой маленькой комнате, одеваться в несколько слоев, использовать грелки и поддерживать легкую физическую активность.

В случае необходимости в помощи, консультации или информации относительно ближайшего укрытия или Пункта Несокрушимости гражданам рекомендуют звонить по номеру 112.

При отсутствии мобильной связи можно подключиться к Wi-Fi и обратиться в экстренные службы через приложение 112 Ukraine.

Напомним, что мы подробно разобрали, как международное сообщество оказывает комплексную помощь, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу во время зимы.