МВС закликає українців підготувати запас найнеобхіднішого на 3–5 діб через надзвичайну ситуацію в енергетиці
Київ • УНН
МВС рекомендує громадянам підготувати запас води, продуктів, медикаментів та зібрати валізу першої необхідності. Також важливо перевірити заряд джерел живлення, стан транспорту та подбати про домашніх улюбленців.
Під час надзвичайної ситуації в енергетичній сфері громадянам необхідно подбати про базову готовність та мати вдома запас найнеобхідніших речей. Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, передає УНН.
Деталі
У МВС рекомендують заздалегідь підготувати запас питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання, а також необхідних медикаментів.
Окрім цього, громадянам радять першочергово зібрати валізу першої необхідності. У ній мають бути документи, теплі речі, аптечка, засоби обігріву, предмети особистої гігієни та необхідна кількість готівки.
Також у відомстві наголошують на важливості перевірки рівня заряду додаткових джерел живлення, технічного стану транспорту та наявності пального.
Окрему увагу просять приділити домашнім улюбленцям – завчасно забезпечити для них достатній запас корму.
У МВС закликають бути готовими до посилених заходів безпеки: уважно стежити за офіційними повідомленнями влади, подбати про безпеку дітей та обмежити перебування на вулиці без нагальної потреби в темну пору доби.
Під час перебоїв з тепло та енергопостачанням громадянам радять дотримуватися базових правил обігріву оселі. Зокрема, не намагатися обігріти всю квартиру, а перебувати в одній, бажано найменшій кімнаті, одягатися у кілька шарів, використовувати грілки та підтримувати легку фізичну активність.
У разі потреби в допомозі, консультації або інформації щодо найближчого укриття чи Пункту Незламності громадянам рекомендують телефонувати за номером 112.
За відсутності мобільного зв’язку можна підключитися до Wi-Fi та звернутися до екстрених служб через застосунок 112 Ukraine.
Нагадаємо, що ми детально розібрали як міжнародна спільнота надає комплексну допомогу, щоб запобігти гуманітарній катастрофі під час зими.