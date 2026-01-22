$43.180.08
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 6324 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 11355 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 23067 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 13671 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 14794 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 17282 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 21687 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 28056 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 42166 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
МВС закликає українців підготувати запас найнеобхіднішого на 3–5 діб через надзвичайну ситуацію в енергетиці

Київ • УНН

 • 172 перегляди

МВС рекомендує громадянам підготувати запас води, продуктів, медикаментів та зібрати валізу першої необхідності. Також важливо перевірити заряд джерел живлення, стан транспорту та подбати про домашніх улюбленців.

МВС закликає українців підготувати запас найнеобхіднішого на 3–5 діб через надзвичайну ситуацію в енергетиці

Під час надзвичайної ситуації в енергетичній сфері громадянам необхідно подбати про базову готовність та мати вдома запас найнеобхідніших речей. Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, передає УНН.

Деталі

У МВС рекомендують заздалегідь підготувати запас питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання, а також необхідних медикаментів.

Окрім цього, громадянам радять першочергово зібрати валізу першої необхідності. У ній мають бути документи, теплі речі, аптечка, засоби обігріву, предмети особистої гігієни та необхідна кількість готівки.

Також у відомстві наголошують на важливості перевірки рівня заряду додаткових джерел живлення, технічного стану транспорту та наявності пального.

Окрему увагу просять приділити домашнім улюбленцям – завчасно забезпечити для них достатній запас корму.

У МВС закликають бути готовими до посилених заходів безпеки: уважно стежити за офіційними повідомленнями влади, подбати про безпеку дітей та обмежити перебування на вулиці без нагальної потреби в темну пору доби.

Під час перебоїв з тепло та енергопостачанням громадянам радять дотримуватися базових правил обігріву оселі. Зокрема, не намагатися обігріти всю квартиру, а перебувати в одній, бажано найменшій кімнаті, одягатися у кілька шарів, використовувати грілки та підтримувати легку фізичну активність.

У разі потреби в допомозі, консультації або інформації щодо найближчого укриття чи Пункту Незламності громадянам рекомендують телефонувати за номером 112. 

За відсутності мобільного зв’язку можна підключитися до Wi-Fi та звернутися до екстрених служб через застосунок 112 Ukraine.

Нагадаємо, що ми детально розібрали як міжнародна спільнота надає комплексну допомогу, щоб запобігти гуманітарній катастрофі під час зими. 

Андрій Тимощенков

