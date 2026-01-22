$43.180.08
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Зима 2026 року стала одним із найважчих періодів для України через масовані атаки рф на енергетичну інфраструктуру. Міжнародна спільнота надає комплексну допомогу, щоб запобігти гуманітарній катастрофі.

Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність

Зима 2026 року стала одним із найважчих періодів для України від початку повномасштабної війни. Масовані атаки рф на енергетичну інфраструктуру, дефіцит електроенергії, тепла та тривалі відключення змусили державу й міжнародних партнерів діяти в умовах постійної кризової готовності. Щоб мільйони українців не залишилися без базових умов для життя, була задіяна комплексна міжнародна допомога - від ремонту енергосистеми до гуманітарної підтримки домогосподарств. Про це повідомляє УНН.

Міжнародний план: підготовка до зими заздалегідь

Ще до початку холодів гуманітарні структури ООН спільно з українською владою та міжнародними партнерами запустили Winter Response Plan 2025-2026.

Документ передбачав допомогу найбільш уразливим групам населення - мешканцям прифронтових регіонів, внутрішньо переміщеним особам, людям похилого віку та сім’ям з дітьми.

Пріоритетами стали опалення, утеплення житла, доступ до електроенергії та фінансова підтримка домогосподарств.

Енергетика: генератори, трансформатори і ремонт мереж

Ключовим напрямом міжнародної підтримки залишається енергетика. Європейський Союз, країни G7 та окремі держави спрямували сотні мільйонів євро на відновлення зруйнованих енергооб’єктів. Допомога включає постачання трансформаторів, мобільних підстанцій, кабелів і високовольтного обладнання.

Окрему роль відіграє Ukraine Energy Support Fund, через який донори напряму фінансують закупівлю обладнання для українських енергетичних компаній. Серед донорів - Данія, Німеччина, Швеція, Велика Британія та інші країни.

Генератори та критична інфраструктура

Тисячі дизельних і газових генераторів були передані лікарням, водоканалам, котельням, школам та об’єктам критичної інфраструктури. Це дозволило підтримувати роботу життєво важливих сервісів під час тривалих відключень електроенергії.

Паралельно міжнародні партнери фінансують ремонт тепломереж, заміну труб і відновлення котелень у містах, які регулярно зазнають обстрілів.

Гуманітарна допомога: гроші, тепло і базові речі

Окрім інфраструктурних рішень, велика частина допомоги спрямована безпосередньо людям. У межах зимових програм агенції ООН та міжнародні гуманітарні організації надають грошову допомогу домогосподарствам для оплати опалення, палива та комунальних послуг.

Також доставляються обігрівачі, ковдри, теплий одяг і тверде паливо для мешканців сільських і прифронтових громад.

UNICEF і допомога дітям

Окремий напрям роботи - захист дітей. UNICEF підтримує відновлення теплопостачання у школах, дитячих садках і лікарнях, а також надає грошову допомогу сім’ям з дітьми. Це дозволяє зберігати доступ до освіти й медичних послуг навіть у період пікових холодів.

Підтримка окремих держав

Суттєвий внесок роблять окремі країни-партнери. Велика Британія фінансує аварійне відновлення енергетичних і теплових об’єктів. Норвегія в межах довгострокових програм спрямовує масштабну допомогу на цивільну інфраструктуру. Країни ЄС постачають обладнання, генератори та фінансові ресурси для проходження зими.

Один з найважчих періодів війни, який ми маємо пережити

Зима 2026 року стала черговим тестом на стійкість України. Поєднання внутрішньої мобілізації ресурсів та масштабної міжнародної підтримки дозволяє уникати гуманітарної катастрофи. Генератори, відновлені тепломережі, грошова допомога та Пункти незламності стали ключовими інструментами виживання цієї зими.

Водночас обсяг потреб залишається критично високим, а отже міжнародна солідарність і надалі буде визначальною умовою для забезпечення українців світлом і теплом. Незважаючи на те що українці можуть лобами сидіти без світла - країна все одно функціонує.

На жаль, співпало декілька факторів - і через це ми маємо такі труднощі: нестача ППО та дуже сурова зима. Проте половину зими пройдено - залишилося ще трохи.

Нагадаємо

Україна отримала 50 тонн гуманітарної допомоги з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії. Допомога включає трансформатори, генератори та інше енергетичне обладнання.

Андрій Тимощенков

СуспільствоНовини СвітуПублікації
