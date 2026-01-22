Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность

Зима 2026 года стала одним из самых тяжелых периодов для Украины с начала полномасштабной войны. Массированные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру, дефицит электроэнергии, тепла и длительные отключения заставили государство и международных партнеров действовать в условиях постоянной кризисной готовности. Чтобы миллионы украинцев не остались без базовых условий для жизни, была задействована комплексная международная помощь - от ремонта энергосистемы до гуманитарной поддержки домохозяйств. Об этом сообщает УНН.

Международный план: подготовка к зиме заранее

Еще до начала холодов гуманитарные структуры ООН совместно с украинскими властями и международными партнерами запустили Winter Response Plan 2025-2026.

Документ предусматривал помощь наиболее уязвимым группам населения - жителям прифронтовых регионов, внутренне перемещенным лицам, пожилым людям и семьям с детьми.

Приоритетами стали отопление, утепление жилья, доступ к электроэнергии и финансовая поддержка домохозяйств.

Энергетика: генераторы, трансформаторы и ремонт сетей

Ключевым направлением международной поддержки остается энергетика. Европейский Союз, страны G7 и отдельные государства направили сотни миллионов евро на восстановление разрушенных энергообъектов. Помощь включает поставки трансформаторов, мобильных подстанций, кабелей и высоковольтного оборудования.

Отдельную роль играет Ukraine Energy Support Fund, через который доноры напрямую финансируют закупку оборудования для украинских энергетических компаний. Среди доноров - Дания, Германия, Швеция, Великобритания и другие страны.

Генераторы и критическая инфраструктура

Тысячи дизельных и газовых генераторов были переданы больницам, водоканалам, котельным, школам и объектам критической инфраструктуры. Это позволило поддерживать работу жизненно важных сервисов во время длительных отключений электроэнергии.

Параллельно международные партнеры финансируют ремонт теплосетей, замену труб и восстановление котельных в городах, которые регулярно подвергаются обстрелам.

Гуманитарная помощь: деньги, тепло и базовые вещи

Помимо инфраструктурных решений, большая часть помощи направлена непосредственно людям. В рамках зимних программ агентства ООН и международные гуманитарные организации оказывают денежную помощь домохозяйствам для оплаты отопления, топлива и коммунальных услуг.

Также доставляются обогреватели, одеяла, теплая одежда и твердое топливо для жителей сельских и прифронтовых общин.

UNICEF и помощь детям

Отдельное направление работы - защита детей. UNICEF поддерживает восстановление теплоснабжения в школах, детских садах и больницах, а также оказывает денежную помощь семьям с детьми. Это позволяет сохранять доступ к образованию и медицинским услугам даже в период пиковых холодов.

Поддержка отдельных государств

Существенный вклад вносят отдельные страны-партнеры. Великобритания финансирует аварийное восстановление энергетических и тепловых объектов. Норвегия в рамках долгосрочных программ направляет масштабную помощь на гражданскую инфраструктуру. Страны ЕС поставляют оборудование, генераторы и финансовые ресурсы для прохождения зимы.

Один из самых тяжелых периодов войны, который мы должны пережить

Зима 2026 года стала очередным тестом на устойчивость Украины. Сочетание внутренней мобилизации ресурсов и масштабной международной поддержки позволяет избегать гуманитарной катастрофы. Генераторы, восстановленные теплосети, денежная помощь и Пункты несокрушимости стали ключевыми инструментами выживания этой зимой.

В то же время объем потребностей остается критически высоким, а значит международная солидарность и в дальнейшем будет определяющим условием для обеспечения украинцев светом и теплом. Несмотря на то что украинцы могут сидеть без света - страна все равно функционирует.

К сожалению, совпало несколько факторов - и из-за этого мы имеем такие трудности: нехватка ПВО и очень суровая зима. Однако половина зимы пройдена - осталось еще немного.

Напомним

Украина получила 50 тонн гуманитарной помощи из Нидерландов, Германии, Швейцарии, Финляндии, Испании и Норвегии. Помощь включает трансформаторы, генераторы и другое энергетическое оборудование.