В Україну надійшло понад 50 тонн гуманітарної допомоги для енергосистеми з шести країн - Шмигаль

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Україна отримала 50 тонн гуманітарної допомоги з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії. Допомога включає трансформатори, генератори та інше енергетичне обладнання.

В Україну надійшло понад 50 тонн гуманітарної допомоги для енергосистеми з шести країн - Шмигаль

У зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергосистемі України держава продовжує активно залучати міжнародну гуманітарну допомогу. Про це повідомляє міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

За його словами, протягом останніх днів в Україну надійшло шість гуманітарних вантажів загальною вагою понад 50 тонн з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії. До складу допомоги входять силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори, освітлювальні щогли та інше енергетичне обладнання.

Крім того, найближчим часом очікується надходження нових партій допомоги від міжнародних партнерів. Зокрема, у п’ятницю має прибути енергетичне обладнання з Чехії, ще 400 генераторів прямують до столиці з Польщі. Допомога від Австрії вже направляється до резервного хабу Міненерго.

Всі запити швидко відпрацьовуємо. Підприємствам паливно-енергетичного комплексу та критичної інфраструктури вже відправлено 20 вантажів - 114 тонн устаткування

- зазначив Денис Шмигаль.

Він наголосив, що всім відповідальним структурам доручено оперативно опрацьовувати отриману допомогу, адже від цього безпосередньо залежить швидкість відновлення електро та теплопостачання в домівках українців.

Посадовець подякував міжнародним партнерам за підтримку та допомогу Україні в умовах складної зими.

Нагадаємо

Японія виділить 6 мільярдів доларів на гуманітарну та технічну підтримку України у 2026 році.

Андрій Тимощенков

