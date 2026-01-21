Японія виділить 6 мільярдів доларів на підтримку України у 2026 році

Уряд Японії оголосив про виділення 6 мільярдів доларів на гуманітарну та технічну підтримку України протягом 2026 року. Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк за підсумками першої офіційної зустрічі з послом Японії в Україні Масаші Накагоме. Про це пише УНН.

Деталі

Під час переговорів сторони обговорили поточні результати співпраці та подальшу допомогу. На сьогодні Київ вже отримав від Токіо понад 2,5 тисячі електрогенераторів, 65 трансформаторів, 10 електрогенераторних установок та інше обладнання для відновлення енергосистеми. Також Японія спрямувала додатково близько 149 мільйонів доларів на проєкти Програми екстреного відновлення України.

Загальний обсяг фінансової та гуманітарної допомоги від Японії з початку повномасштабного вторгнення вже перевищив 15 мільярдів доларів. Новий пакет підтримки на 2026 рік стане продовженням стратегічного партнерства між країнами у сфері цивільного захисту та енергетичної безпеки.

