Японія виділить 6 мільярдів доларів на підтримку України у 2026 році

19:21 • 3770 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
15:14 • 12836 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 21838 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 16772 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 29646 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 33216 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 20266 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21436 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39171 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 58499 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
Популярнi новини
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 28219 перегляди
У ГУР розповіли про виробництво ракет "Іскандер-К": 8 підприємств досі не під санкціямиPhoto21 січня, 12:22 • 6474 перегляди
У США є зброя, яка знищить все завдяки одній ракеті - Трамп 21 січня, 14:15 • 8548 перегляди
Трамп у Давосі анонсував зустріч із Зеленським21 січня, 14:39 • 7396 перегляди
Федоров обіцяє радикальну реформу ЗСУ для збільшення втрат росіян - Reuters21 січня, 15:09 • 10034 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo18:19 • 2724 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo15:49 • 4486 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 28256 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 28193 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 24975 перегляди
Японія виділить 6 мільярдів доларів на підтримку України у 2026 році

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Японія виділить 6 мільярдів доларів на гуманітарну та технічну підтримку України у 2026 році. Загальна допомога від Японії з початку вторгнення перевищила 15 мільярдів доларів.

Японія виділить 6 мільярдів доларів на підтримку України у 2026 році

Уряд Японії оголосив про виділення 6 мільярдів доларів на гуманітарну та технічну підтримку України протягом 2026 року. Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк за підсумками першої офіційної зустрічі з послом Японії в Україні Масаші Накагоме. Про це пише УНН.

Деталі

Під час переговорів сторони обговорили поточні результати співпраці та подальшу допомогу. На сьогодні Київ вже отримав від Токіо понад 2,5 тисячі електрогенераторів, 65 трансформаторів, 10 електрогенераторних установок та інше обладнання для відновлення енергосистеми. Також Японія спрямувала додатково близько 149 мільйонів доларів на проєкти Програми екстреного відновлення України.

Загальний обсяг фінансової та гуманітарної допомоги від Японії з початку повномасштабного вторгнення вже перевищив 15 мільярдів доларів. Новий пакет підтримки на 2026 рік стане продовженням стратегічного партнерства між країнами у сфері цивільного захисту та енергетичної безпеки.

Україна анонсувала засідання "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+21.01.26, 18:09 • 2736 переглядiв

Степан Гафтко

