Гераскевич під час виступу у Раді закликав позбавити Бубку звання Героя України
Київ • УНН
Скелетоніст Владислав Гераскевич подякував за запрошення і закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич виступив у Верховній Раді України. Він прийшов туди з "шоломом пам’яті", який він так і не зміг використати на заїзді на Олімпіаді-2026. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію з сесійної зали українського парламенту.
Деталі
Спочатку Гераскевич подякував за запрошення, оплески і підтримку. Паралельно у мережі з’явились фото виступу спортсмена з шоломом з трибуни Верховної Ради.
Часто бачу, що тут багато вільних місць. Насправді зараз вперше я тут знаходжуся. Але я так розумію, що вже переміг деяких ваших колег за показником відвідування пленарних сесій
Далі Гераскевич заявив, що в Міжнародному олімпійському комітеті перебувають представники України, яким там не місце.
Я говорю про пана Сергія Бубку, який досі носить звання Героя України. І насправді мені соромно, що він носить це звання. Він не має його носити. Людина системно знищує Україну. Він торгує з окупантами. Він допускає російські прапори в організаціях, які він очолює. Людина, і справді, підігрує росії. І коли він носить звання Героя України, яке зараз добувається, буквально, частіше всього, а його дають зараз посмертно, це неприпустимо. І з цим ми також маємо боротися
Він закликав позбавити Бубку цього звання, накласти на нього санкції.
Нагадаємо
Український скелетоніст Владислав Гераскевич був присутній під час українського ланчу на полях Мюнхенської конференції з безпеки та звернувся із промовою до світових лідерів. Він висловив вдячність за підтримку України, підкреслив важливість єдності та пам'яті про загиблих.