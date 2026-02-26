$43.240.02
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 17652 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 33157 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 29562 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 27541 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 23628 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 18476 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 38841 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19352 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18461 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзиви
Гераскевич під час виступу у Раді закликав позбавити Бубку звання Героя України

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Скелетоніст Владислав Гераскевич подякував за запрошення і закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України.

Гераскевич під час виступу у Раді закликав позбавити Бубку звання Героя України

Український скелетоніст Владислав Гераскевич виступив у Верховній Раді України. Він прийшов туди з "шоломом пам’яті", який він так і не зміг використати на заїзді на Олімпіаді-2026. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію з сесійної зали українського парламенту.

Деталі

Спочатку Гераскевич подякував за запрошення, оплески і підтримку. Паралельно у мережі з’явились фото виступу спортсмена з шоломом з трибуни Верховної Ради.

Часто бачу, що тут багато вільних місць. Насправді зараз вперше я тут знаходжуся. Але я так розумію, що вже переміг деяких ваших колег за показником відвідування пленарних сесій

- заявив він, чим викликав серед депутатів посмішку, сміх і оплески.

Далі Гераскевич заявив, що в Міжнародному олімпійському комітеті перебувають представники України, яким там не місце.

Я говорю про пана Сергія Бубку, який досі носить звання Героя України. І насправді мені соромно, що він носить це звання. Він не має його носити. Людина системно знищує Україну. Він торгує з окупантами. Він допускає російські прапори в організаціях, які він очолює. Людина, і справді, підігрує росії. І коли він носить звання Героя України, яке зараз добувається, буквально, частіше всього, а його дають зараз посмертно, це неприпустимо. І з цим ми також маємо боротися

- сказав Гераскевич.

Він закликав позбавити Бубку цього звання, накласти на нього санкції.

Нагадаємо

Український скелетоніст Владислав Гераскевич був присутній під час українського ланчу на полях Мюнхенської конференції з безпеки та звернувся із промовою до світових лідерів. Він висловив вдячність за підтримку України, підкреслив важливість єдності та пам'яті про загиблих.

Євген Устименко

СуспільствоСпортПолітика
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Верховна Рада України
Україна