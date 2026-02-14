$42.990.00
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14:24 • 3304 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
12:44 • 8606 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 11697 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 11618 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 13373 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 13742 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 13502 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 25686 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 42702 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку України

Київ • УНН

 • 586 перегляди

Владислав Гераскевич звернувся до світових лідерів на Мюнхенській конференції безпеки, висловивши вдячність за підтримку України. Він підкреслив важливість єдності та пам'яті про загиблих.

Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку України
Фото: x.com/HNeumannMEP

Український скелетоніст Владислав Гераскевич був присутній під час українського ланчу на полях Мюнхенської конференції з безпеки та звернувся із промовою до світових лідерів. Про це повідомила депутат Європейського парламенту Ханна Нойманн, передає УНН.

Деталі

Світові лідери слухають Владислава Гераскевича

- написала посадовиця.

Сам Гераскевич був запрошений як спеціальний гість та звернувся із короткою промовою, висловивши вдячність за підтримку.

Думаю, в ці божевільні часи, в тому, з чим я мав справу останніми днями, найяскравішою частиною було об’єднання навколо України, і я сподіваюся, що ми зможемо зберегти це якомога довше: єдність навколо України та пам’яті людей, які пожертвували життями. Завдяки цій жертві ми можемо бути сьогодні на Олімпійських іграх як команда України, і я дуже вдячний за це

- сказав спортсмен.

Він також зазначив, що родини загиблих спортсменів, зображених на "шоломі пам’яті", висловили підтримку цій ініціативі.

Нагадаємо

Владислав Гераскевич прокоментував судове засідання щодо апеляції його дискваліфікації на Олімпіаді. Спортсмен заявив, що Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував не його, а Україну.

Алла Кіосак

СпортПолітикаСвіт
Війна в Україні
Європейський парламент
Україна