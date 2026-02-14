Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку України

Фото: x.com/HNeumannMEP

Український скелетоніст Владислав Гераскевич був присутній під час українського ланчу на полях Мюнхенської конференції з безпеки та звернувся із промовою до світових лідерів. Про це повідомила депутат Європейського парламенту Ханна Нойманн, передає УНН.

Деталі

Світові лідери слухають Владислава Гераскевича - написала посадовиця.

Сам Гераскевич був запрошений як спеціальний гість та звернувся із короткою промовою, висловивши вдячність за підтримку.

Думаю, в ці божевільні часи, в тому, з чим я мав справу останніми днями, найяскравішою частиною було об’єднання навколо України, і я сподіваюся, що ми зможемо зберегти це якомога довше: єдність навколо України та пам’яті людей, які пожертвували життями. Завдяки цій жертві ми можемо бути сьогодні на Олімпійських іграх як команда України, і я дуже вдячний за це - сказав спортсмен.

Він також зазначив, що родини загиблих спортсменів, зображених на "шоломі пам’яті", висловили підтримку цій ініціативі.

Нагадаємо

Владислав Гераскевич прокоментував судове засідання щодо апеляції його дискваліфікації на Олімпіаді. Спортсмен заявив, що Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував не його, а Україну.