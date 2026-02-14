Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку Украины

Фото: x.com/HNeumannMEP

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич присутствовал во время украинского ланча на полях Мюнхенской конференции по безопасности и обратился с речью к мировым лидерам. Об этом сообщила депутат Европейского парламента Ханна Нойманн, передает УНН.

Подробности

Мировые лидеры слушают Владислава Гераскевича - написала чиновница.

Сам Гераскевич был приглашен в качестве специального гостя и обратился с короткой речью, выразив благодарность за поддержку.

Думаю, в эти безумные времена, в том, с чем я имел дело в последние дни, самой яркой частью было объединение вокруг Украины, и я надеюсь, что мы сможем сохранить это как можно дольше: единство вокруг Украины и памяти людей, пожертвовавших жизнями. Благодаря этой жертве мы можем быть сегодня на Олимпийских играх как команда Украины, и я очень благодарен за это - сказал спортсмен.

Он также отметил, что семьи погибших спортсменов, изображенных на "шлеме памяти", выразили поддержку этой инициативе.

Напомним

Владислав Гераскевич прокомментировал судебное заседание по апелляции его дисквалификации на Олимпиаде. Спортсмен заявил, что Международный олимпийский комитет дисквалифицировал не его, а Украину.