Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку Украины

16:21 • 974 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14:24 • 3866 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
12:44 • 9098 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
12:18 • 11938 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
11:01 • 11784 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 13472 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 13814 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 13535 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 25725 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 42770 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
Эксклюзивы
В Киеве часть домов снова с отоплением после вражеской атаки14 февраля, 06:55 • 5992 просмотра
Зеленский: Украина пошла на много компромиссов - путин и его друзья не в тюрьме14 февраля, 07:28 • 4114 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 10343 просмотра
Пентагон мог использовать ИИ-инструмент во время операции против Мадуро - WSJ10:59 • 3776 просмотра
Патрульная полиция обнародовала видео с бодикамер с ночи, когда во время задержания умер мужчинаVideo13:12 • 3290 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 69214 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 103556 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 64324 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 82285 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 123135 просмотра
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Дональд Трамп
Марк Рютте
Ван И (политик)
Украина
Европа
Соединённые Штаты
Великобритания
Будапешт
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 10440 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 12846 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 16273 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 39059 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 38277 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Сериал
Шахед-136

Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку Украины

Киев • УНН

 • 960 просмотра

Владислав Гераскевич обратился к мировым лидерам на Мюнхенской конференции по безопасности, выразив благодарность за поддержку Украины. Он подчеркнул важность единства и памяти о погибших.

Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку Украины
Фото: x.com/HNeumannMEP

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич присутствовал во время украинского ланча на полях Мюнхенской конференции по безопасности и обратился с речью к мировым лидерам. Об этом сообщила депутат Европейского парламента Ханна Нойманн, передает УНН.

Подробности

Мировые лидеры слушают Владислава Гераскевича

- написала чиновница.

Сам Гераскевич был приглашен в качестве специального гостя и обратился с короткой речью, выразив благодарность за поддержку.

Думаю, в эти безумные времена, в том, с чем я имел дело в последние дни, самой яркой частью было объединение вокруг Украины, и я надеюсь, что мы сможем сохранить это как можно дольше: единство вокруг Украины и памяти людей, пожертвовавших жизнями. Благодаря этой жертве мы можем быть сегодня на Олимпийских играх как команда Украины, и я очень благодарен за это

- сказал спортсмен.

Он также отметил, что семьи погибших спортсменов, изображенных на "шлеме памяти", выразили поддержку этой инициативе.

Напомним

Владислав Гераскевич прокомментировал судебное заседание по апелляции его дисквалификации на Олимпиаде. Спортсмен заявил, что Международный олимпийский комитет дисквалифицировал не его, а Украину.

Алла Киосак

Война в Украине
Европейский парламент
Украина