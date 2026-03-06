Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде

$43.720.26
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 15368 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 21484 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 48133 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 85789 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 48347 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 43309 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 69561 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 26206 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 49854 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп хочет быть "вовлеченным в назначение" следующего лидера Ирана, а сына Хаменеи называет "неприемлемым"5 марта, 17:09
Лидер венгерской оппозиции раскритиковал Зеленского за заявление об Орбане5 марта, 17:28
Полиция Бали подтвердила, что изуродованные останки принадлежат пропавшему украинскому туристу5 марта, 18:04
Зеленский должен взяться за дело и заключить сделку, именно он является препятствием - Трамп5 марта, 18:09
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11
публикации
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле5 марта, 11:33
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 69561 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде02:40
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Американскую певицу Бритни Спирс задержали в округе Вентура, Калифорния, по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Это произошло после отмены 13-летней опеки ее отца.

Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде
Фото: Reuters

Популярную американскую певицу Бритни Спирс задержали в округе Вентура по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Певицу Бритни Спирс арестовали в среду вечером в округе Вентура, штат Калифорния, по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения

– сообщили представители Калифорнийского дорожного патруля агентству Reuters.

Калифорнийский дорожный патруль подтвердил факт ареста, который произошел в среду вечером, однако официальные представители артистки пока воздерживаются от расширенных комментариев. Этот инцидент стал очередным громким эпизодом в жизни исполнительницы после того, как в 2021 году она официально избавилась от 13-летней опеки своего отца, которая ограничивала ее личную и финансовую свободу.

Возвращение к правовым проблемам после отмены опекунства

Новое обвинение актуализировало дискуссии вокруг психологического состояния звезды, поскольку подобные инциденты с нарушением правил дорожного движения уже случались в ее биографии в 2007 году.

Тогда Спирс инкриминировали побег с места ДТП и отсутствие действительного водительского удостоверения, что предшествовало ее длительной госпитализации. Несмотря на успешное завершение движения #FreeBritney и возвращение контроля над состоянием в 60 миллионов долларов, последние события указывают на возможное ухудшение ситуации с соблюдением правопорядка.

Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляже21.02.26, 17:47 • 73311 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости МираУНН Lite
Музыкант
Дорожно-транспортное происшествие
Reuters
Калифорния