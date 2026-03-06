Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде
Киев • УНН
Американскую певицу Бритни Спирс задержали в округе Вентура, Калифорния, по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Это произошло после отмены 13-летней опеки ее отца.
Популярную американскую певицу Бритни Спирс задержали в округе Вентура по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Певицу Бритни Спирс арестовали в среду вечером в округе Вентура, штат Калифорния, по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения
Калифорнийский дорожный патруль подтвердил факт ареста, который произошел в среду вечером, однако официальные представители артистки пока воздерживаются от расширенных комментариев. Этот инцидент стал очередным громким эпизодом в жизни исполнительницы после того, как в 2021 году она официально избавилась от 13-летней опеки своего отца, которая ограничивала ее личную и финансовую свободу.
Возвращение к правовым проблемам после отмены опекунства
Новое обвинение актуализировало дискуссии вокруг психологического состояния звезды, поскольку подобные инциденты с нарушением правил дорожного движения уже случались в ее биографии в 2007 году.
Тогда Спирс инкриминировали побег с места ДТП и отсутствие действительного водительского удостоверения, что предшествовало ее длительной госпитализации. Несмотря на успешное завершение движения #FreeBritney и возвращение контроля над состоянием в 60 миллионов долларов, последние события указывают на возможное ухудшение ситуации с соблюдением правопорядка.
