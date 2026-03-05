$43.720.26
17:43 • 2938 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
17:39 • 5530 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
12:41 • 28156 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 56297 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 39147 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 38456 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 60242 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 24500 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 47814 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 77921 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Зеленский должен взяться за дело и заключить сделку, именно он является препятствием - Трамп

Киев • УНН

 • 1272 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен заключить сделку, ведь Путин якобы готов к миру. Американский лидер считает, что Зеленский не проявляет достаточной готовности к переговорам.

Зеленский должен взяться за дело и заключить сделку, именно он является препятствием - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский должен взяться за дело и заключить сделку. По словам Трампа, именно Зеленский является препятствием, ведь российский диктатор владимир путин якобы готов заключить мирное соглашение. Об этом Трамп заявил изданию POLITICO, передает УНН

Зеленский должен взяться за дело и заключить сделку. Я думаю, что путин готов заключить сделку 

- сказал Трамп. 

Американский лидер добавил, что Президент Украины не проявляет достаточной готовности к переговорам.

Невозможно представить, что именно он является препятствием. У вас нет козырей. А теперь у него их еще меньше 

- добавил Трамп. 

Напомним 

Президент США Дональд Трамп во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в среду заявил, что стремится к скорейшему окончанию войны – в идеале в течение месяца.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина