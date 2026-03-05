Зеленский должен взяться за дело и заключить сделку, именно он является препятствием - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен заключить сделку, ведь Путин якобы готов к миру. Американский лидер считает, что Зеленский не проявляет достаточной готовности к переговорам.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский должен взяться за дело и заключить сделку. По словам Трампа, именно Зеленский является препятствием, ведь российский диктатор владимир путин якобы готов заключить мирное соглашение. Об этом Трамп заявил изданию POLITICO, передает УНН.
Зеленский должен взяться за дело и заключить сделку. Я думаю, что путин готов заключить сделку
Американский лидер добавил, что Президент Украины не проявляет достаточной готовности к переговорам.
Невозможно представить, что именно он является препятствием. У вас нет козырей. А теперь у него их еще меньше
Напомним
Президент США Дональд Трамп во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в среду заявил, что стремится к скорейшему окончанию войны – в идеале в течение месяца.