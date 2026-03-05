Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Киев • УНН
Украина получила запрос от США относительно поддержки в защите от "шахедов" на Ближнем Востоке. Президент Зеленский поручил предоставить необходимые средства и специалистов.
Украина получила запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Получили запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока. Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность
Президент подчеркнул, что "Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей".
