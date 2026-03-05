$43.720.26
50.830.37
ukenru
17:43 • 4 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
17:39 • 218 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
12:41 • 23590 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 48540 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11 • 35533 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00 • 35819 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 55493 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 23803 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 47142 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 77271 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.5м/с
71%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 62302 просмотра
Встреча Фицо и Зеленского - премьер-министр Словакии озвучил условие5 марта, 10:15 • 8532 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 21887 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 34860 просмотра
Shahed, поразивший британскую авиабазу на Кипре, был запущен не из Ирана - APPhoto13:04 • 34577 просмотра
публикации
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41 • 8910 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 35443 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 55479 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 62833 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 69423 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рафаэль Гросси
Лавров Сергей Викторович
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Катар
Реклама
УНН Lite
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo15:38 • 2492 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 22306 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 37300 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 52648 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 55612 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нефть марки Brent

Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Украина получила запрос от США относительно поддержки в защите от "шахедов" на Ближнем Востоке. Президент Зеленский поручил предоставить необходимые средства и специалистов.

Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский

Украина получила запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Получили запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока. Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность 

- заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей". 

Украина готова предоставить дроны-перехватчики странам Ближнего Востока в обмен на американские ракеты ПВО PAC-3 - Зеленский03.03.26, 17:52 • 4876 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина