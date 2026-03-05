Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Київ • УНН
Україна отримала запит від США щодо підтримки в захисті від "шахедів" на Близькому Сході. Президент Зеленський доручив надати необхідні засоби та фахівців.
Україна отримала запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Отримали запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу. Доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку
Президент наголосив, що "Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей".
