17:43 • 1330 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
17:39 • 2438 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
12:41 • 26020 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 53235 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 37798 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 37731 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 58567 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 24301 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 47590 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 77691 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерство
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - AP
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життя
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життя
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 58567 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Рафаель Гроссі
Лавров Сергій Вікторович
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Катар
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерство
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні Бланко
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї Лондона
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацією
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Brent

Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський

Україна отримала запит від США щодо підтримки в захисті від "шахедів" на Близькому Сході. Президент Зеленський доручив надати необхідні засоби та фахівців.

Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський

Україна отримала запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Отримали запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу. Доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку 

- заявив Зеленський.

Президент наголосив, що "Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей". 

Україна готова надати дрони-перехоплювачі країнам Близького Сходу в обмін на американські ракети ППО PAC-3 - Зеленський 03.03.26, 17:52 • 4893 перегляди

Антоніна Туманова

Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна