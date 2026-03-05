$43.720.26
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
12:00 • 620 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"
11:33 • 3602 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
08:05 • 11725 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Європейський Союз звернеться до міжнародних партнерів за додатковим фінансуванням для України, щоб покрити дефіцит у 30 мільярдів євро. Угорщина блокує пакет допомоги ЄС на 90 мільярдів євро через суперечку щодо поставок нафти.

ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg

Європейський Союз звернеться до міжнародних партнерів з проханням надати додаткове фінансування Україні, на тлі того, як "країна, що постраждала від війни, ризикує залишитися без грошей на п'ятому році повномасштабного вторгнення росії", повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Лідери ЄС закликатимуть "до активізації взаємодії з третіми країнами, щоб допомогти закрити решту розриву в 30 мільярдів євро (34,9 мільярда доларів)", коли вони зберуться на саміт у Брюсселі пізніше цього місяця, згідно з проєктом висновків, з яким ознайомилося Bloomberg.

У грудні блок погодився надати Україні 90 мільярдів євро кредитної допомоги на цей та наступний рік, що фінансуватиметься за рахунок спільних запозичень після того, як кілька держав-членів відмовилися використовувати заморожені активи російського центрального банку для гарантування кредиту.

Але пакет поки що залишається відкладеним. Минулого місяця Угорщина наклала вето на допомогу в межах суперечки з Україною щодо поставок через трубопровід "Дружба", яким транспортується російська нафта через територію України. Будапешт звинуватив Київ у зволіканні з відновленням поставок після того, як трубопровід був пошкоджений в результаті російського авіаудару. Україна заперечує претензії Угорщини.

Цей спір ставить Україну та її союзників у скрутне становище, пише видання. Україна "може залишитися без фінансування, якщо перший транш пакету ЄС не надійде до початку квітня", пише видання. Будапешт наполягає, що не зніме свого вето, якщо не відновляться постачання нафти через "Дружбу".

Деякі держави-члени запропонували направити місію з встановлення фактів до України за участю угорських та словацьких експертів як спосіб вирішення спору.

ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT03.03.26, 15:07 • 64548 переглядiв

"Ми домовилися надати Україні кредит обсягом 90 мільярдів євро, і ми також повинні це виконати, - сказала головний дипломат ЄС Кая Каллас на пресконференції у Варшаві в середу. - Пошкоджений трубопровід не повинен тримати оборону України в заручниках".

"ЄС звернувся до інших країн, зокрема до країн "Групи семи", щоб надати перехідне фінансування та забезпечити покриття фінансових потреб України", пише видання. Очікується, що ця тема буде обговорена, коли міністри фінансів зберуться у Вашингтоні в квітні на засідання Міжнародного валютного фонду.

Обмежені фінанси, пише видання, посилюють тиск, з яким стикається Київ, намагаючись забезпечити військове обладнання, зокрема системи протиповітряної оборони. Конфлікт в Ірані впливає на запаси американської зброї та потенційно може зменшити їх доступність для України, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням. 

Як зазначає Reuters, на тлі того, як Сполучені Штати зосереджені на своєму конфлікті з Іраном, "Україна може зіткнутися з критичною нестачею американських ракет ППО, у той час як росія не виявляє жодних ознак послаблення своєї кампанії з ударів по українських містах".

Зеленський розкрив занепокоєння через вплив тривалої війни на Близькому Сході на поставки ППО для України05.03.26, 10:24 • 4040 переглядiв

Союзники України зобов'язалися надіслати десятки ракет PAC-3 з моменту їхньої останньої зустрічі в середині лютого, повідомило Reuters джерело, обізнане з цим питанням. Італія виключила можливість вилучення з ППО для України озброєння для підтримки країн Перської затоки, повідомляє окреме джерело, обізнане з цим питанням.

Але існує занепокоєння, що, якщо війна з Іраном затягнеться, затримки з постачаннями в межах PURL можуть погіршитися, оскільки США виснажать власні запаси, повідомили два європейських дипломати.

Високопоставлений чиновник оборони США підтвердив пов'язані з виробництвом затримки з постачанням до PURL у минулому та сказав, що ситуація може погіршитися, якщо війна проти Ірану затягнеться. "Ми можемо виробляти лише певну кількість за раз", – сказав чиновник.

США можуть заявити про своє право пріоритизації поставок до інших країн у будь-який час і з будь-якої причини.

Хоча Lockheed Martin збільшує виробництво PAC-3 до 2000 щорічно згідно з угодою, оголошеною в січні, це станеться занадто пізно, щоб відрегаувати на будь-який дефіцит цього року, пише видання.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Міжнародний валютний фонд
Кая Каллас
Reuters
G7
Bloomberg
Вашингтон
MIM-104 Patriot
Європейський Союз
Варшава
Брюссель
Італія
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Україна
Іран