Зеленський розкрив занепокоєння через вплив тривалої війни на Близькому Сході на поставки ППО для України

Президент України Володимир Зеленський заявив про занепокоєння, що в разі довгої війни на Близькому Сході Америка може зменшити поставки протиповітряної оборони, ракет для ППО для України, пише УНН.

Є занепокоєння через сигнали від Сполучених Штатів Америки, публічні і непублічні, які говорять про продовження цієї військової операції, і що у звʼязку із цим вони будуть розраховувати на додаткові системи ППО для себе і союзників. І також будуть ретельно дивитися на можливості своїх виробництв РАС-2, РАС-3: це ракети-перехоплювачі для "петріотів". Тобто занепокоєння таке, що в разі довгої війни Америка може зменшити поставки протиповітряної оборони, ракет для ППО для України - зазначив Зеленський в інтервʼю Rai Italia, витяг з якого оприлюднив у соцмережах.

Також у відповідь на питання щодо занепокоєнь у звʼязку з наслідками війни на Близькому Сході Зеленський зазначив, що "іранський режим передавав росії зброю, якою вона вбивала нас, зараз це занепокоєння трішки зменшилось, тому що Іран навряд чи спроможний щось передавати росії в цей момент". "Але свого часу вони передали ліцензії, і зараз по цих іранських ліцензіях Росія сама виробляє відповідні ракети і дрони", - вказав Президент.

"Що стосується нафтових цін, всі у Європі та світі зараз переживають цю кризу. Наша енергетична криза – вона передусім пов’язана з війною росії проти нас. Але зрозуміло також, що імпорт нафтопродуктів через бойові дії зменшений або повністю заблокований. Це вже впливає на світові ціни на енергоносії. Це виклик, і я думаю, що всі країни будуть над ним працювати", - сказав Зеленський.

