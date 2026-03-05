$43.720.26
Ексклюзив
08:05
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 47959 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 47177 перегляди
Зеленський розкрив занепокоєння через вплив тривалої війни на Близькому Сході на поставки ППО для України

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Президент Зеленський висловив занепокоєння щодо можливого зменшення поставок ППО та ракет для України з боку США у разі тривалої війни на Близькому Сході. Він також зазначив, що Іран вже не може передавати зброю Росії, але РФ виробляє ракети та дрони за іранськими ліцензіями.

Зеленський розкрив занепокоєння через вплив тривалої війни на Близькому Сході на поставки ППО для України

Президент України Володимир Зеленський заявив про занепокоєння, що в разі довгої війни на Близькому Сході Америка може зменшити поставки протиповітряної оборони, ракет для ППО для України, пише УНН.

Є занепокоєння через сигнали від Сполучених Штатів Америки, публічні і непублічні, які говорять про продовження цієї військової операції, і що у звʼязку із цим вони будуть розраховувати на додаткові системи ППО для себе і союзників. І також будуть ретельно дивитися на можливості своїх виробництв РАС-2, РАС-3: це ракети-перехоплювачі для "петріотів". Тобто занепокоєння таке, що в разі довгої війни Америка може зменшити поставки протиповітряної оборони, ракет для ППО для України

- зазначив Зеленський в інтервʼю Rai Italia, витяг з якого оприлюднив у соцмережах.

Україна готова надати дрони-перехоплювачі країнам Близького Сходу в обмін на американські ракети ППО PAC-3 - Зеленський 03.03.26, 17:52 • 4776 переглядiв

Також у відповідь на питання щодо занепокоєнь у звʼязку з наслідками війни на Близькому Сході Зеленський зазначив, що "іранський режим передавав росії зброю, якою вона вбивала нас, зараз це занепокоєння трішки зменшилось, тому що Іран навряд чи спроможний щось передавати росії в цей момент". "Але свого часу вони передали ліцензії, і зараз по цих іранських ліцензіях Росія сама виробляє відповідні ракети і дрони", - вказав Президент.

"Що стосується нафтових цін, всі у Європі та світі зараз переживають цю кризу. Наша енергетична криза – вона передусім пов’язана з війною росії проти нас. Але зрозуміло також, що імпорт нафтопродуктів через бойові дії зменшений або повністю заблокований. Це вже впливає на світові ціни на енергоносії. Це виклик, і я думаю, що всі країни будуть над ним працювати", - сказав Зеленський.

Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні04.03.26, 15:52 • 61495 переглядiв

Юлія Шрамко

