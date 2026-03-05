$43.450.22
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
19:36 • 13107 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 25005 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 35353 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 25532 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 29584 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 55097 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 79929 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 67142 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 68774 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Вартість транспортування американської нафти до Азії зросла до історичного максимуму

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Оренда супертанкера для перевезення нафти з США до Китаю сягнула рекордних 29 мільйонів доларів. Це спричинено ескалацією конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, що зупинило судноплавство через Ормузьку протоку.

Вартість транспортування американської нафти до Азії зросла до історичного максимуму
Фото: Bloomberg

Оренда супертанкера для перевезення сирої нафти з Мексиканської затоки США до Китаю сягнула рекордних 29 мільйонів доларів, що вдвічі перевищує показники двотижневої давності. Стрімке здорожчання логістики спричинене ескалацією конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, що фактично зупинило судноплавство через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Через блокування традиційних маршрутів азійські нафтопереробні заводи змушені переорієнтовуватися на американську сировину, проте захмарні ціни на фрахт уже призводять до зриву великих комерційних угод.

Вплив вартості доставки на ціноутворення та ринкові премії

За даними Балтійської біржі в Лондоні, ціна доставки одного бареля нафти наразі становить близько 14,50 долара, що дорівнює майже 20% від вартості ф’ючерсів на марку West Texas Intermediate.

Багатий на нафту Ірак скоротить видобуток після закриття Ормузької протоки03.03.26, 18:34 • 9584 перегляди

Така ситуація спровокувала різке зростання премій на американські сорти нафти, зокрема Mars Blend, до найвищого рівня з 2020 року. Глобальна енергетична галузь перебуває у стані шоку, оскільки витрати на логістику починають переважати економічну вигоду від закупівлі сировини в Атлантичному басейні.

Зрив контрактів та нестабільність на ринку супертанкерів

Надмірна вартість оренди суден уже змушує деяких покупців відмовлятися від попередніх домовленостей через нерентабельність поставок.

Зокрема, тайський нафтопереробний завод PTT скасував бронь супертанкера вартістю 29 мільйонів доларів невдовзі після укладання угоди. Експерти галузі зазначають, що подібні відмови стають масовими у моменти різких стрибків прибутковості перевезень, що додає ще більшої хаотичності світовому енергетичному ринку.

Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом04.03.26, 10:29 • 26609 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Ізраїль
Bloomberg
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран
Лондон