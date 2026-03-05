Вартість транспортування американської нафти до Азії зросла до історичного максимуму
Оренда супертанкера для перевезення нафти з США до Китаю сягнула рекордних 29 мільйонів доларів. Це спричинено ескалацією конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, що зупинило судноплавство через Ормузьку протоку.
Деталі
Через блокування традиційних маршрутів азійські нафтопереробні заводи змушені переорієнтовуватися на американську сировину, проте захмарні ціни на фрахт уже призводять до зриву великих комерційних угод.
Вплив вартості доставки на ціноутворення та ринкові премії
За даними Балтійської біржі в Лондоні, ціна доставки одного бареля нафти наразі становить близько 14,50 долара, що дорівнює майже 20% від вартості ф’ючерсів на марку West Texas Intermediate.
Така ситуація спровокувала різке зростання премій на американські сорти нафти, зокрема Mars Blend, до найвищого рівня з 2020 року. Глобальна енергетична галузь перебуває у стані шоку, оскільки витрати на логістику починають переважати економічну вигоду від закупівлі сировини в Атлантичному басейні.
Зрив контрактів та нестабільність на ринку супертанкерів
Надмірна вартість оренди суден уже змушує деяких покупців відмовлятися від попередніх домовленостей через нерентабельність поставок.
Зокрема, тайський нафтопереробний завод PTT скасував бронь супертанкера вартістю 29 мільйонів доларів невдовзі після укладання угоди. Експерти галузі зазначають, що подібні відмови стають масовими у моменти різких стрибків прибутковості перевезень, що додає ще більшої хаотичності світовому енергетичному ринку.
