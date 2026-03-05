Стоимость транспортировки американской нефти в Азию выросла до исторического максимума

Фото: Bloomberg

Аренда супертанкера для перевозки сырой нефти из Мексиканского залива США в Китай достигла рекордных 29 миллионов долларов, что вдвое превышает показатели двухнедельной давности. Стремительное удорожание логистики вызвано эскалацией конфликта между США, Израилем и Ираном, что фактически остановило судоходство через стратегически важный Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Из-за блокировки традиционных маршрутов азиатские нефтеперерабатывающие заводы вынуждены переориентироваться на американское сырье, однако заоблачные цены на фрахт уже приводят к срыву крупных коммерческих сделок.

Влияние стоимости доставки на ценообразование и рыночные премии

По данным Балтийской биржи в Лондоне, цена доставки одного барреля нефти сейчас составляет около 14,50 доллара, что равно почти 20% от стоимости фьючерсов на марку West Texas Intermediate.

Такая ситуация спровоцировала резкий рост премий на американские сорта нефти, в частности Mars Blend, до самого высокого уровня с 2020 года. Глобальная энергетическая отрасль находится в состоянии шока, поскольку затраты на логистику начинают превосходить экономическую выгоду от закупки сырья в Атлантическом бассейне.

Срыв контрактов и нестабильность на рынке супертанкеров

Чрезмерная стоимость аренды судов уже заставляет некоторых покупателей отказываться от предварительных договоренностей из-за нерентабельности поставок.

В частности, тайский нефтеперерабатывающий завод PTT отменил бронь супертанкера стоимостью 29 миллионов долларов вскоре после заключения сделки. Эксперты отрасли отмечают, что подобные отказы становятся массовыми в моменты резких скачков прибыльности перевозок, что добавляет еще большей хаотичности мировому энергетическому рынку.

