Богатый нефтью Ирак сократит добычу после закрытия Ормузского пролива

Министерство нефти Ирака заявило, что прекратит добычу на ключевом нефтяном месторождении, поскольку война в Иране нарушила функционирование ключевого водного пути в богатый нефтью Персидский залив, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Усиление войны между Ираном и Соединенными Штатами с Израилем остановило движение танкеров через Ормузский пролив, что привело к росту цен на нефть во всем мире.

Около пятой части мирового объема нефти проходит через пролив, транспортируя нефть и газ из Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, Катара, Бахрейна, ОАЭ и Ирана.

Иракское министерство сослалось на нехватку танкеров, заходящих в залив, что заставило их "остановить добычу и перекачку" с южных месторождений Румайла вблизи города Басра. Эта нехватка танкеров привела к "повышению уровня хранения на наших нефтяных хранилищах до критического уровня".

Пролив имеет ширину около 33 километров в самом узком месте. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом. Оттуда корабли могут путешествовать в остальной мир.

Иран закрыл Ормузский пролив и угрожает поджечь суда, которые попытаются пройти