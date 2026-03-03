$43.230.13
Богатый нефтью Ирак сократит добычу после закрытия Ормузского пролива

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Министерство нефти Ирака прекратит добычу на ключевом месторождении из-за нарушения функционирования водного пути. Война в Иране остановила движение танкеров через Ормузский пролив, что привело к росту цен на нефть.

Богатый нефтью Ирак сократит добычу после закрытия Ормузского пролива

Министерство нефти Ирака заявило, что прекратит добычу на ключевом нефтяном месторождении, поскольку война в Иране нарушила функционирование ключевого водного пути в богатый нефтью Персидский залив, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Усиление войны между Ираном и Соединенными Штатами с Израилем остановило движение танкеров через Ормузский пролив, что привело к росту цен на нефть во всем мире.

Цены на нефть продолжают расти - Brent превысила $80 за баррель03.03.26, 10:32 • 4368 просмотров

Около пятой части мирового объема нефти проходит через пролив, транспортируя нефть и газ из Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, Катара, Бахрейна, ОАЭ и Ирана.

Цены на газ в Европе резко подскочили на фоне закрытия завода СПГ в Катаре03.03.26, 12:02 • 18212 просмотров

Иракское министерство сослалось на нехватку танкеров, заходящих в залив, что заставило их "остановить добычу и перекачку" с южных месторождений Румайла вблизи города Басра. Эта нехватка танкеров привела к "повышению уровня хранения на наших нефтяных хранилищах до критического уровня".

Пролив имеет ширину около 33 километров в самом узком месте. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом. Оттуда корабли могут путешествовать в остальной мир.

Иран закрыл Ормузский пролив и угрожает поджечь суда, которые попытаются пройти02.03.26, 23:04 • 12954 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Ирак
Саудовская Аравия
Катар
Кувейт
Бахрейн
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Иран