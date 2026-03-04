путин освободит из плена двух венгров, ранее мобилизованных в ВСУ. Они покинут рф вместе с Сийярто - росСМИ
Киев • УНН
Российский диктатор владимир путин освободит из плена двух граждан Венгрии, мобилизованных в ВСУ. Закарпатские венгры покинут рф вместе с Сийярто.
российский диктатор владимир путин освободит из плена двух граждан Венгрии, ранее мобилизованных в ВСУ, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Как сообщают росСМИ, Сийярто обсудил с путиным в москве вопросы энергетической безопасности и освобождения из российского плена закарпатских венгров, воевавших в рядах ВСУ.
Впоследствии стало известно, что закарпатские венгры покинут рф вместе с Сийярто, который находится с визитом в москве.
