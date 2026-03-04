$43.450.22
Эксклюзив
15:27 • 6036 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
13:52 • 15773 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
12:44 • 15145 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 21724 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 49252 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 77056 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 64549 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 67405 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 61808 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34919 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожай
15:53 • 3400 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
15:27 • 6036 просмотра
Эксклюзив
15:27 • 6036 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
Эксклюзив
13:52 • 15773 просмотра
Эксклюзив
13:52 • 15773 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает
11:48 • 23037 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ
11:44 • 22957 просмотра
путин освободит из плена двух венгров, ранее мобилизованных в ВСУ. Они покинут рф вместе с Сийярто - росСМИ

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Российский диктатор владимир путин освободит из плена двух граждан Венгрии, мобилизованных в ВСУ. Закарпатские венгры покинут рф вместе с Сийярто.

путин освободит из плена двух венгров, ранее мобилизованных в ВСУ. Они покинут рф вместе с Сийярто - росСМИ

российский диктатор владимир путин освободит из плена двух граждан Венгрии, ранее мобилизованных в ВСУ, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как сообщают росСМИ, Сийярто обсудил с путиным в москве вопросы энергетической безопасности и освобождения из российского плена закарпатских венгров, воевавших в рядах ВСУ.

Впоследствии стало известно, что закарпатские венгры покинут рф вместе с Сийярто, который находится с визитом в москве.

Глава МИД Венгрии Сийярто заступился за украинских беженцев от мобилизации09.02.26, 11:43 • 6342 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Энергетика
Мобилизация
Война в Украине
Владимир Путин
Петер Сийярто
Вооруженные силы Украины
Венгрия