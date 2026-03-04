путін звільнить з полону двох угорців, яких раніше мобілізували до ЗСУ. Вони залишать рф разом із Сійярто - росЗМІ
Київ • УНН
Російський диктатор володимир путін звільнить з полону двох громадян Угорщини, мобілізованих до ЗСУ. Закарпатські угорці залишать рф разом із Сійярто.
російський диктатор володимир путін звільнить з полону двох громадян Угорщини, яких раніше мобілізували до ЗСУ, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
Як повідомляють росЗМІ, Сійярто обговорив із путіним у москві питання енергетичної безпеки та звільнення з російського полону закарпатських угорців, які воювали у лавах ЗСУ.
Згодом стало відомо, що закарпатські угорці залишать рф разом із Сійярто, який перебуває з візитом у москві.
