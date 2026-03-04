$43.450.22
Ексклюзив
15:27 • 6036 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
13:52 • 15773 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 15145 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 21724 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 49252 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 77056 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 64549 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 67405 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 61808 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34919 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo15:53 • 3400 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
15:27 • 6036 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
13:52 • 15773 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 23037 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 22957 перегляди
путін звільнить з полону двох угорців, яких раніше мобілізували до ЗСУ. Вони залишать рф разом із Сійярто - росЗМІ

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Російський диктатор володимир путін звільнить з полону двох громадян Угорщини, мобілізованих до ЗСУ. Закарпатські угорці залишать рф разом із Сійярто.

путін звільнить з полону двох угорців, яких раніше мобілізували до ЗСУ. Вони залишать рф разом із Сійярто - росЗМІ

російський диктатор володимир путін звільнить з полону двох громадян Угорщини, яких раніше мобілізували до ЗСУ, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Як повідомляють росЗМІ, Сійярто обговорив із путіним у москві питання енергетичної безпеки та звільнення з російського полону закарпатських угорців, які воювали у лавах ЗСУ.

Згодом стало відомо, що закарпатські угорці залишать рф разом із Сійярто, який перебуває з візитом у москві.

Очільник угорського МЗС Сійярто заступився за українських втікачів від мобілізації09.02.26, 11:43 • 6342 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Енергетика
Мобілізація
Війна в Україні
Володимир Путін
Петер Сіярто
Збройні сили України
Угорщина