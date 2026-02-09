$43.050.09
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 8484 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 16281 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 33413 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 36003 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 34532 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 34145 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 25803 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17536 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13162 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Очільник угорського МЗС Сійярто заступився за українських втікачів від мобілізації

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підтримав нелегальне переправлення українських чоловіків через кордон, заявивши, що мобілізація заважає завершенню війни. Він згадав про затримання угорця, який допомагав українцям незаконно виїхати, і наголосив на необхідності припинення примусового призову.

Очільник угорського МЗС Сійярто заступився за українських втікачів від мобілізації

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто фактично підтримав нелегальне переправлення українських чоловіків через кордон, заявивши, що мобілізація в Україні, на його думку, заважає завершенню війни. Про це він повідомив у Facebook, пише УНН.

Деталі

За його словами, "багато українських чоловіків відчайдушно намагаються втекти з України", щоб уникнути призову.

"З наближенням четвертої річниці всі втомилися від війни. Український народ не хоче вмирати, але щодня ми бачимо кадри примусового призову, і часто на вулицях українських міст відбуваються відкриті полювання на людей. Багато українських чоловіків — дідусі, батьки, брати, сини, онуки — відчайдушно намагаються втекти з України, щоб уникнути призову, що означає відправку на фронт і ймовірну смерть", — написав Сійярто.

Водночас він заявив, що українські прикордонники роблять усе можливе, щоб "спіймати втікачів", які намагаються нелегально перетнути кордон.

Також Сійярто згадав про нещодавнє затримання в Україні угорця, якого підозрюють у спробі допомогти п’ятьом українським чоловікам незаконно виїхати до Угорщини. За його словами, угорське консульство в Берегові надало затриманому консульський захист і допомагає йому в розслідуванні.

"Цей випадок також чітко показує: війна має закінчитися якомога швидше, примусовий призов має бути негайно припинений", — додав очільник угорського МЗС.

Підполковник Держприкордонслужби і його брат з рф вивезли до ЄС понад 70 військовозобовʼязаних - Офіс Генпрокурора04.02.26, 15:54 • 3904 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Мобілізація
Війна в Україні
Державний кордон України
Угорщина
Україна