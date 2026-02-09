Очільник угорського МЗС Сійярто заступився за українських втікачів від мобілізації

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто фактично підтримав нелегальне переправлення українських чоловіків через кордон, заявивши, що мобілізація в Україні, на його думку, заважає завершенню війни. Про це він повідомив у Facebook, пише УНН.

Деталі

За його словами, "багато українських чоловіків відчайдушно намагаються втекти з України", щоб уникнути призову.

"З наближенням четвертої річниці всі втомилися від війни. Український народ не хоче вмирати, але щодня ми бачимо кадри примусового призову, і часто на вулицях українських міст відбуваються відкриті полювання на людей. Багато українських чоловіків — дідусі, батьки, брати, сини, онуки — відчайдушно намагаються втекти з України, щоб уникнути призову, що означає відправку на фронт і ймовірну смерть", — написав Сійярто.

Водночас він заявив, що українські прикордонники роблять усе можливе, щоб "спіймати втікачів", які намагаються нелегально перетнути кордон.

Також Сійярто згадав про нещодавнє затримання в Україні угорця, якого підозрюють у спробі допомогти п’ятьом українським чоловікам незаконно виїхати до Угорщини. За його словами, угорське консульство в Берегові надало затриманому консульський захист і допомагає йому в розслідуванні.

"Цей випадок також чітко показує: війна має закінчитися якомога швидше, примусовий призов має бути негайно припинений", — додав очільник угорського МЗС.

