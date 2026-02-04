$43.190.22
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 13871 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 10507 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 14377 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 29307 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 46350 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 37581 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 36583 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 33747 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 21275 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
Підполковник Держприкордонслужби і його брат з рф вивезли до ЄС понад 70 військовозобовʼязаних - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Підполковник Держприкордонслужби та його двоюрідний брат з рф переправили понад 70 військовозобов'язаних до ЄС за 17-20 тисяч доларів. Вони виготовляли підроблені документи від Міжнародної організації з міграції.

Підполковник Держприкордонслужби і його брат з рф вивезли до ЄС понад 70 військовозобовʼязаних - Офіс Генпрокурора

Підполковник Державної прикордонної служби України разом із двоюрідним братом - громадянином рф перетворили кордон на платний "прохід" для чоловіків призовного віку. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, їм вдалось переправити до ЄС понад 70 військовозобовʼязаних, передає УНН.

Деталі

Встановлено, що з травня 2024 року по травень 2025 року зловмисники виготовляли підроблені листи-клопотання нібито від Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні. Після цього забезпечували проходження документів через систему електронного документообігу Адміністрації ДПСУ, створюючи ілюзію законних підстав для перетину кордону.

Усього було підготовлено 81 фейковий документ. За рік схемою скористалися 76 військовозобов’язаних осіб, які незаконно виїхали з України та до цього часу не повернулися.

В Офісі Генпрокурора додали, що вартість "послуги" становила - 17-20 тис. доларів.

Водій вантажівки з алкоголем намагався переправити чоловіків призовного віку до Молдови: У ДСНС розповіли деталі12.01.26, 23:59 • 5938 переглядiв

Додамо

Схему викрили співробітники ДБР, ДПСУ за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора. Одному з організаторів уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В Офісі Генпрокурора наголошують, що це не поодинокий випадок: тільки у січні 2026 року у 12 кримінальних провадженнях прокурори повідомили про підозру 26 особам, причетним до організації та сприяння незаконному переправленню військовозобов’язаних. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди становить 37 тисяч доларів та 850 тисяч гривень.

У Києві затримали лікаря за спробу переправити чоловіка до Румунії за 20 тис. євро23.01.26, 14:25 • 3976 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Генеральний прокурор (Україна)
Міжнародна організація з міграції
Державна прикордонна служба України
Україна