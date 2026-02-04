Підполковник Держприкордонслужби і його брат з рф вивезли до ЄС понад 70 військовозобовʼязаних - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
Підполковник Держприкордонслужби та його двоюрідний брат з рф переправили понад 70 військовозобов'язаних до ЄС за 17-20 тисяч доларів. Вони виготовляли підроблені документи від Міжнародної організації з міграції.
Підполковник Державної прикордонної служби України разом із двоюрідним братом - громадянином рф перетворили кордон на платний "прохід" для чоловіків призовного віку. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, їм вдалось переправити до ЄС понад 70 військовозобовʼязаних, передає УНН.
Деталі
Встановлено, що з травня 2024 року по травень 2025 року зловмисники виготовляли підроблені листи-клопотання нібито від Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні. Після цього забезпечували проходження документів через систему електронного документообігу Адміністрації ДПСУ, створюючи ілюзію законних підстав для перетину кордону.
Усього було підготовлено 81 фейковий документ. За рік схемою скористалися 76 військовозобов’язаних осіб, які незаконно виїхали з України та до цього часу не повернулися.
В Офісі Генпрокурора додали, що вартість "послуги" становила - 17-20 тис. доларів.
Водій вантажівки з алкоголем намагався переправити чоловіків призовного віку до Молдови: У ДСНС розповіли деталі12.01.26, 23:59 • 5938 переглядiв
Додамо
Схему викрили співробітники ДБР, ДПСУ за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора. Одному з організаторів уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
В Офісі Генпрокурора наголошують, що це не поодинокий випадок: тільки у січні 2026 року у 12 кримінальних провадженнях прокурори повідомили про підозру 26 особам, причетним до організації та сприяння незаконному переправленню військовозобов’язаних. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди становить 37 тисяч доларів та 850 тисяч гривень.
У Києві затримали лікаря за спробу переправити чоловіка до Румунії за 20 тис. євро23.01.26, 14:25 • 3976 переглядiв