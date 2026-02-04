Подполковник Госпогранслужбы и его брат из рф вывезли в ЕС более 70 военнообязанных - Офис Генпрокурора
Подполковник Госпогранслужбы и его двоюродный брат из рф переправили более 70 военнообязанных в ЕС за 17-20 тысяч долларов. Они изготавливали поддельные документы от Международной организации по миграции.
Подполковник Государственной пограничной службы Украины вместе с двоюродным братом - гражданином рф превратили границу в платный "проход" для мужчин призывного возраста. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, им удалось переправить в ЕС более 70 военнообязанных, передает УНН.
Детали
Установлено, что с мая 2024 года по май 2025 года злоумышленники изготавливали поддельные письма-ходатайства якобы от Представительства Международной организации по миграции в Украине. После этого обеспечивали прохождение документов через систему электронного документооборота Администрации ГПСУ, создавая иллюзию законных оснований для пересечения границы.
Всего был подготовлен 81 фейковый документ. За год схемой воспользовались 76 военнообязанных лиц, которые незаконно выехали из Украины и до сих пор не вернулись.
В Офисе Генпрокурора добавили, что стоимость "услуги" составляла - 17-20 тыс. долларов.
Добавим
Схему разоблачили сотрудники ГБР, ГПСУ при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора. Одному из организаторов уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
В Офисе Генпрокурора отмечают, что это не единичный случай: только в январе 2026 года в 12 уголовных производствах прокуроры сообщили о подозрении 26 лицам, причастным к организации и содействию незаконной переправке военнообязанных. Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды составляет 37 тысяч долларов и 850 тысяч гривен.
