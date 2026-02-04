$43.190.22
50.950.04
ukenru
10:29 • 10745 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 16984 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 13467 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 17312 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 31790 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 47742 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 38524 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 36695 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 33861 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 21324 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
Меню
Подполковник Госпогранслужбы и его брат из рф вывезли в ЕС более 70 военнообязанных - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 1068 просмотра

Подполковник Госпогранслужбы и его двоюродный брат из рф переправили более 70 военнообязанных в ЕС за 17-20 тысяч долларов. Они изготавливали поддельные документы от Международной организации по миграции.

Подполковник Госпогранслужбы и его брат из рф вывезли в ЕС более 70 военнообязанных - Офис Генпрокурора

Подполковник Государственной пограничной службы Украины вместе с двоюродным братом - гражданином рф превратили границу в платный "проход" для мужчин призывного возраста. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, им удалось переправить в ЕС более 70 военнообязанных, передает УНН.

Детали

Установлено, что с мая 2024 года по май 2025 года злоумышленники изготавливали поддельные письма-ходатайства якобы от Представительства Международной организации по миграции в Украине. После этого обеспечивали прохождение документов через систему электронного документооборота Администрации ГПСУ, создавая иллюзию законных оснований для пересечения границы.

Всего был подготовлен 81 фейковый документ. За год схемой воспользовались 76 военнообязанных лиц, которые незаконно выехали из Украины и до сих пор не вернулись.

В Офисе Генпрокурора добавили, что стоимость "услуги" составляла - 17-20 тыс. долларов.

Добавим

Схему разоблачили сотрудники ГБР, ГПСУ при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора. Одному из организаторов уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Офисе Генпрокурора отмечают, что это не единичный случай: только в январе 2026 года в 12 уголовных производствах прокуроры сообщили о подозрении 26 лицам, причастным к организации и содействию незаконной переправке военнообязанных. Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды составляет 37 тысяч долларов и 850 тысяч гривен.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Генеральный прокурор Украины
Международная организация по миграции
Государственная пограничная служба Украины
Украина