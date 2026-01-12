Водитель грузовика с алкоголем пытался переправить мужчин призывного возраста в Молдову: В ГСЧС рассказали детали
Киев • УНН
На пункте пропуска "Мамалыга" задержали водителя грузовика "ДАФ", который перевозил алкоголь. Среди товара обнаружили семерых мужчин призывного возраста, которых водитель пытался вывезти в Молдову.
Пограничники показали задержание в Черновицкой области грузовика с алкоголем, которым была совершена попытка переправки мужчин призывного возраста за границу. Об этом сообщает ГПСУ, информирует УНН.
Подробности
В службе уточнили, что в международном пункте пропуска "Мамалыга" был задержан водитель грузового автомобиля "ДАФ", который перевозил из Украины в Молдову партию алкогольной продукции. Во время осмотра грузовика среди паллет с товаром были обнаружены семеро граждан Украины призывного возраста, которых водитель пытался скрыто перевезти в Молдову.
Впоследствии пограничники выяснили, что за свои услуги водитель, гражданин иностранного государства, должен был получить от 6 до 13 тысяч евро с человека. Наличные средства в размере 34 тысяч евро были обнаружены и изъяты во время осмотра кабины транспортного средства. Организатор "незаконного трансфера" также рассказал, что пятерых мужчин он перевозил из Киева, еще двоих подобрал в Хмельницком и Хотине.
Указывается, что водителю грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 332 УКУ.
Напомним
Прокуратура разоблачила несколько схем уклонения от мобилизации и незаконной переправки военнообязанных за границу. Задокументированная сумма неправомерной выгоды превышает 5,8 млн грн, 11 лицам сообщено о подозрении.
Через Тису в Румынию за 8000$: киевлянин обещал переправить уклонистов в Европу по реке26.08.25, 00:31 • 4569 просмотров