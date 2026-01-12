Водитель грузовика с алкоголем пытался переправить мужчин призывного возраста в Молдову: В ГСЧС рассказали детали

Пограничники показали задержание в Черновицкой области грузовика с алкоголем, которым была совершена попытка переправки мужчин призывного возраста за границу. Об этом сообщает ГПСУ, информирует УНН.

В службе уточнили, что в международном пункте пропуска "Мамалыга" был задержан водитель грузового автомобиля "ДАФ", который перевозил из Украины в Молдову партию алкогольной продукции. Во время осмотра грузовика среди паллет с товаром были обнаружены семеро граждан Украины призывного возраста, которых водитель пытался скрыто перевезти в Молдову.

Впоследствии пограничники выяснили, что за свои услуги водитель, гражданин иностранного государства, должен был получить от 6 до 13 тысяч евро с человека. Наличные средства в размере 34 тысяч евро были обнаружены и изъяты во время осмотра кабины транспортного средства. Организатор "незаконного трансфера" также рассказал, что пятерых мужчин он перевозил из Киева, еще двоих подобрал в Хмельницком и Хотине.