Водій вантажівки з алкоголем намагався переправити чоловіків призовного віку до Молдови: У ДСНС розповіли деталі

Прикордонники показали затримання у Черніецькій області вантажівки з алкоголем, якою було здійснено спробу переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомляє ДПСУ, інформує УНН.

У службі уточнили, що в міжнародному пункті пропуску "Мамалига" було затримано водія вантажного автомобіля "ДАФ", який перевозив з України до Молдови партію алкогольної продукції. Під час огляду вантажівки серед палет з товаром було виявлено сімох громадян України призовного віку, яких водій намагався приховано перевезти до Молдови.

Згодом охоронці кордону з’ясували, що за свої послуги водій, громадянин іноземної держави, мав отримати від 6 до 13 тисяч євро з особи. Готівкові кошти у розмірі 34 тисячі євро було виявлено та вилучено під час огляду кабіни транспортного засобу. Організатор "незаконного трансферу" також розповів, що п’ятьох чоловіків він перевозив з Києва, ще двох підібрав у Хмельницькому та Хотині.