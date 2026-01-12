$43.080.09
Водій вантажівки з алкоголем намагався переправити чоловіків призовного віку до Молдови: У ДСНС розповіли деталі

Київ • УНН

 • 24 перегляди

На пункті пропуску "Мамалига" затримали водія вантажівки "ДАФ", який перевозив алкоголь. Серед товару виявили сімох чоловіків призовного віку, яких водій намагався вивезти до Молдови.

Водій вантажівки з алкоголем намагався переправити чоловіків призовного віку до Молдови: У ДСНС розповіли деталі

Прикордонники показали затримання у Черніецькій області вантажівки з алкоголем, якою було здійснено спробу переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомляє ДПСУ, інформує УНН.

Деталі

У службі уточнили, що в міжнародному пункті пропуску "Мамалига" було затримано водія вантажного автомобіля "ДАФ", який перевозив з України до Молдови партію алкогольної продукції. Під час огляду вантажівки серед палет з товаром було виявлено сімох громадян України призовного віку, яких водій намагався приховано перевезти до Молдови.

Згодом охоронці кордону з’ясували, що за свої послуги водій, громадянин іноземної держави, мав отримати від 6 до 13 тисяч євро з особи. Готівкові кошти у розмірі 34 тисячі євро було виявлено та вилучено під час огляду кабіни транспортного засобу. Організатор "незаконного трансферу" також розповів, що п’ятьох чоловіків він перевозив з Києва, ще двох підібрав у Хмельницькому та Хотині.

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що водієві загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ст. 332 ККУ.

Нагадаємо

Прокуратура викрила кілька схем ухилення від мобілізації та незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Задокументована сума неправомірної вигоди перевищує 5,8 млн грн, 11 особам повідомлено про підозру.

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал та НП
Обшук
Мобілізація
Воєнний стан
Державний кордон України
Чернівецька область
Державна прикордонна служба України
Молдова