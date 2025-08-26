Через Тису до Румунії за 8000$: киянин обіцяв переправити ухилянтів до Європи річкою
Київ • УНН
Поліція Києва затримала 42-річного чоловіка, який за $8000 обіцяв військовозобов'язаним незаконний перетин кордону до Європи річкою. Його затримали під час отримання авансу в $5000.
Поліція повідомила про підозру киянину, який за грошову винагороду обіцяв безперешкодно перевезти військовозобов’язаних з Києва до Європи - спочатку потягом до прикордонної області, а потім річкою через кордон. Правоохоронці затримали його під час отримання частини коштів від "клієнта". За скоєне ділку загрожує до 9-ти років ув’язнення. про це інформує Головне управління Національної поліції у м. Києві, передає УНН.
Слідчі Дарницького управління поліції столиці спільно з працівниками Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області викрили протиправну діяльність киянина, який пропонував незаконний виїзд чоловікам призовного віку за межі України.
Під час спілкування у месенджері та телефонних розмовах зловмисник надавав чоловікам поради щодо незаконного перетину державного кордону та визначав країни, через які можливо здійснити виїзд. При цьому фігурант гарантував, що поїде разом з "клієнтом" потягом до Закарпатської області, де в подальшому призовник зможе безперешкодно перетнути кордон річкою
Зазначається, що свої послуги ділок оцінив у 8000 доларів. Відтак, під час передачі "авансу" у розмір 5000 тисяч доларів від клієнта, правоохоронці затримали організатора в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури 42-річному чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.
Судом зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Державна прикордонна служба України фіксує зростання спроб незаконного перетину кордону. З початку 2025 року затримано понад 13 тисяч осіб, деяких неодноразово.
