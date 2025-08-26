Через Тису до Румунії за 8000$: киянин обіцяв переправити ухилянтів до Європи річкою

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Ексклюзив
15:56 • 9532 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 80826 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 58266 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 58560 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 179071 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 174862 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 67966 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 66416 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 65930 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 51547 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.7м/с
57%
748мм
Популярнi новини
На Рівненщині у приміщенні ТЦК раптово помер військовозобов’язаний: у центрі пояснили обставини25 серпня, 11:50 • 4712 перегляди
Які автомобілі мають найкращі сидіння - нове дослідженняPhoto25 серпня, 12:04 • 9254 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 73143 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 4414 перегляди
Трамп пояснив, чому путін не зустрічається із Зеленським17:08 • 6958 перегляди
Публікації
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 73382 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 80828 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 179073 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 174864 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 133917 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Кшиштоф Ґавковський
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Європа
Польща
Реклама
УНН Lite
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 4518 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 73367 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 56369 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 92717 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 74270 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Євро
Нафта
Крилата ракета
Гривня

Через Тису до Румунії за 8000$: киянин обіцяв переправити ухилянтів до Європи річкою

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Поліція Києва затримала 42-річного чоловіка, який за $8000 обіцяв військовозобов'язаним незаконний перетин кордону до Європи річкою. Його затримали під час отримання авансу в $5000.

Через Тису до Румунії за 8000$: киянин обіцяв переправити ухилянтів до Європи річкою

Поліція повідомила про підозру киянину, який за грошову винагороду обіцяв безперешкодно перевезти військовозобов’язаних з Києва до Європи - спочатку потягом до прикордонної області, а потім річкою через кордон. Правоохоронці затримали його під час отримання частини коштів від "клієнта". За скоєне ділку загрожує до 9-ти років ув’язнення. про це інформує Головне управління Національної поліції у м. Києві, передає УНН.

Деталі

Слідчі Дарницького управління поліції столиці спільно з працівниками Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області викрили протиправну діяльність киянина, який пропонував незаконний виїзд чоловікам призовного віку за межі України.

Під час спілкування у месенджері та телефонних розмовах зловмисник надавав чоловікам поради щодо незаконного перетину державного кордону та визначав країни, через які можливо здійснити виїзд. При цьому фігурант гарантував, що поїде разом з "клієнтом" потягом до Закарпатської області, де в подальшому призовник зможе безперешкодно перетнути кордон річкою

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що свої послуги ділок оцінив у 8000 доларів. Відтак, під час передачі "авансу" у розмір 5000 тисяч доларів від клієнта, правоохоронці затримали організатора в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури 42-річному чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

Судом зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Державна прикордонна служба України фіксує зростання спроб незаконного перетину кордону. З початку 2025 року затримано понад 13 тисяч осіб, деяких неодноразово.

СБУ та поліція зірвали масштабну схему ухилянтів у Києві: у фігурантів вилучили понад 17 млн грн готівки19.08.25, 12:58 • 3542 перегляди

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Дарницький район
Національна поліція України
Долар США
Київська область
Закарпатська область
Державна прикордонна служба України
Служба безпеки України
Європа
Україна
Київ
Харків