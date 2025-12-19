За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантів

Очільникам профспілок у трьох областях повідомили про підозру у багатомільйонних розтратах профспілкових коштів не за призначенням, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише УНН.

Відпочинок власних дітей в Буковелі, хрестини, лікування та інші витрати з кишені профспілок. Понад 14,5 млн грн, які мали бути використані на соціальні та трудові потреби працівників газотранспортної системи, стали джерелом приватних витрат керівників профспілкових організацій

З його слів, правоохоронці, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили схему зловживань з коштами профспілкових організацій.

За даними Генпрокурора, слідчі встановили, що у 2023-2025 роках керівники первинних профспілкових організацій одного з підприємств газової галузі системно використовували профспілкові кошти не за призначенням, прикриваючись колективним договором.

"Із понад 233 млн грн, перерахованих профспілкам, значну частину витрачали на потреби, не пов’язані з діяльністю профспілок", - повідомив Кравченко.

У відео до цього посту розмови працівників профспілок і їх родичів про те, куди потрібно витрачати кошти: на оплату хрестин своїх дітей, оплату відпочинку в Буковелі, алкоголь та ресторанні комплекси, лікування друзів

За його даними, "окремим елементом схеми було умисне обходження закупівельних процедур, що дозволяло приховувати реальні обсяги витрат і фактично усувати будь-який фінансовий контроль".

Наразі трьом головам профспілкових організацій (Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей) повідомлено про підозру у: розтраті майна в особливо великих розмірах, вчиненій за попередньою змовою групою осіб із використанням службового становища (ч. 5 ст. 191 КК України)