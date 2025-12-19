За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантів
Київ • УНН
Правоохоронці викрили схему зловживань коштами профспілок, де керівники витрачали понад 14,5 млн грн не за призначенням. Гроші йшли на відпочинок у Буковелі, хрестини та інші приватні потреби замість соціальних.
Очільникам профспілок у трьох областях повідомили про підозру у багатомільйонних розтратах профспілкових коштів не за призначенням, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише УНН.
Відпочинок власних дітей в Буковелі, хрестини, лікування та інші витрати з кишені профспілок. Понад 14,5 млн грн, які мали бути використані на соціальні та трудові потреби працівників газотранспортної системи, стали джерелом приватних витрат керівників профспілкових організацій
З його слів, правоохоронці, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили схему зловживань з коштами профспілкових організацій.
За даними Генпрокурора, слідчі встановили, що у 2023-2025 роках керівники первинних профспілкових організацій одного з підприємств газової галузі системно використовували профспілкові кошти не за призначенням, прикриваючись колективним договором.
"Із понад 233 млн грн, перерахованих профспілкам, значну частину витрачали на потреби, не пов’язані з діяльністю профспілок", - повідомив Кравченко.
У відео до цього посту розмови працівників профспілок і їх родичів про те, куди потрібно витрачати кошти: на оплату хрестин своїх дітей, оплату відпочинку в Буковелі, алкоголь та ресторанні комплекси, лікування друзів
За його даними, "окремим елементом схеми було умисне обходження закупівельних процедур, що дозволяло приховувати реальні обсяги витрат і фактично усувати будь-який фінансовий контроль".
Наразі трьом головам профспілкових організацій (Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей) повідомлено про підозру у: розтраті майна в особливо великих розмірах, вчиненій за попередньою змовою групою осіб із використанням службового становища (ч. 5 ст. 191 КК України)
З його слів, досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб та остаточний розмір завданих збитків.
"Працюємо далі", - наголосив Генпрокурор.
