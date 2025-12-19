За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантів

$42.340.00
49.590.04
ukenru
Ексклюзив
09:00 • 9194 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
06:45 • 12106 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
06:31 • 12876 перегляди
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
19 грудня, 02:37 • 17126 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22 • 20538 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
18 грудня, 23:33 • 18604 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 17538 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 21275 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 30001 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 40705 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.2м/с
85%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупаційна адміністрація ігнорує спалах епідемії у школах Алчевська - ЦНС19 грудня, 00:57 • 15712 перегляди
США виключили з санкційного списку компанії, що постачали обладнання для ВПК росії19 грудня, 01:15 • 7042 перегляди
Інформатори фсб отримали тривалі терміни за встановлення "відеопасток" біля аеродромів на заході України19 грудня, 01:55 • 13326 перегляди
Мирні переговори: стало відомо, кого путін відправить у Маямі19 грудня, 03:02 • 9528 перегляди
Винахідницька активність у росії досягла 20-річного мінімуму після початку війни - ЦПД19 грудня, 03:53 • 14634 перегляди
Публікації
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
09:00 • 9194 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 40705 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 31001 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 48880 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 48504 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Андрій Костін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Державний кордон України
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 48510 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 34146 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 32982 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 39535 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 44647 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Starlink

За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантів

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Правоохоронці викрили схему зловживань коштами профспілок, де керівники витрачали понад 14,5 млн грн не за призначенням. Гроші йшли на відпочинок у Буковелі, хрестини та інші приватні потреби замість соціальних.

За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантів

Очільникам профспілок у трьох областях повідомили про підозру у багатомільйонних розтратах профспілкових коштів не за призначенням, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише УНН.

Відпочинок власних дітей в Буковелі, хрестини, лікування та інші витрати з кишені профспілок. Понад 14,5 млн грн, які мали бути використані на соціальні та трудові потреби працівників газотранспортної системи, стали джерелом приватних витрат керівників профспілкових організацій

- повідомив Кравченко у соцмережах.

З його слів, правоохоронці, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили схему зловживань з коштами профспілкових організацій.

За даними Генпрокурора, слідчі встановили, що у 2023-2025 роках керівники первинних профспілкових організацій одного з підприємств газової галузі системно використовували профспілкові кошти не за призначенням, прикриваючись колективним договором.

"Із понад 233 млн грн, перерахованих профспілкам, значну частину витрачали на потреби, не пов’язані з діяльністю профспілок", - повідомив Кравченко.

У відео до цього посту розмови працівників профспілок і їх родичів про те, куди потрібно витрачати кошти: на оплату хрестин своїх дітей, оплату відпочинку в Буковелі, алкоголь та ресторанні комплекси, лікування друзів

- розповів Генпрокурор.

За його даними, "окремим елементом схеми було умисне обходження закупівельних процедур, що дозволяло приховувати реальні обсяги витрат і фактично усувати будь-який фінансовий контроль".

Наразі трьом головам профспілкових організацій (Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей) повідомлено про підозру у: розтраті майна в особливо великих розмірах, вчиненій за попередньою змовою групою осіб із використанням службового становища (ч. 5 ст. 191 КК України)

- повідомив Кравченко.

З його слів, досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб та остаточний розмір завданих збитків.

"Працюємо далі", - наголосив Генпрокурор.

Київських посадовців викрили на розтраті 1,7 млн грн, виділених на розбудову Труханового і Венеціанського островів12.11.25, 16:35 • 4549 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Енергетика
Соціальна мережа
Львівська область
Івано-Франківська область
Генеральний прокурор (Україна)
Закарпатська область
Андрій Костін