Київських посадовців викрили на розтраті 1,7 млн грн, виділених на розбудову Труханового і Венеціанського островів

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20690 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50389 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46942 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50262 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48109 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44098 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60026 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62885 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82371 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132029 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16518 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 12844 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 22945 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 6612 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13114 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 50904 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 69721 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 45936 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65163 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132029 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Ватикан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13424 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23265 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22573 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61817 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62030 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

Київських посадовців викрили на розтраті 1,7 млн грн, виділених на розбудову Труханового і Венеціанського островів

Київ • УНН

 • 3032 перегляди

Керівник приватного підприємства та посадовець КП "Плесо" підозрюються у розтраті 1,7 млн грн державних коштів, виділених на природоохоронні заходи в Києві. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київських посадовців викрили на розтраті 1,7 млн грн, виділених на розбудову Труханового і Венеціанського островів

Керівника приватного підприємства разом із посадовцем КП "Плесо" підозрюють у розтраті державних коштів, які було виділено на природоохоронні заходи у Києві. Посадовцям повідомлено про підозру, їм загрожує позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, у 2021 році КП "Плесо" отримало 1,7 млн грн з міського фонду охорони довкілля для створення водоохоронних зон у столиці. Директор підприємства у межах схеми домовився з керівником приватної компанії про фіктивне виконання робіт.

Попри незавершений тендер, сторони уклали договір на розроблення проєктів землеустрою п’яти об’єктів, серед яких Труханів і Венеціанський острови.

23 грудня вони підписали акт виконаних робіт, яких фактично не проводили, а вже 30 грудня компанії перерахували 1,7 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано як розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах і службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Прокурори також у суді домоглися скасування незаконно встановлених водоохоронних зон і прибережних смуг на островах. Це унеможливить забудову чи інше незаконне використання територій - відповідні записи вже вилучено з Держземкадастру.

До того прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора скерували до суду справу проти ексдиректора державного інституту. Колишній посадовець дозволив виловити понад 240 тонн риби "для наукових досліджень", що завдало збитків державі на понад 2,3 мільйона гривень.

Нагадаємо

Правоохоронці повідомили про підозри 19 особам на Тернопільщині, які звинувачуються у розкраданні бюджетних коштів. Державі завдано збитків на загальну суму в понад 48 млн гривень.

Лілія Подоляк

СуспільствоКиївКримінал та НП
Державний бюджет
Україна
Київ