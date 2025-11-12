Київських посадовців викрили на розтраті 1,7 млн грн, виділених на розбудову Труханового і Венеціанського островів
Київ • УНН
Керівник приватного підприємства та посадовець КП "Плесо" підозрюються у розтраті 1,7 млн грн державних коштів, виділених на природоохоронні заходи в Києві. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Керівника приватного підприємства разом із посадовцем КП "Плесо" підозрюють у розтраті державних коштів, які було виділено на природоохоронні заходи у Києві. Посадовцям повідомлено про підозру, їм загрожує позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, у 2021 році КП "Плесо" отримало 1,7 млн грн з міського фонду охорони довкілля для створення водоохоронних зон у столиці. Директор підприємства у межах схеми домовився з керівником приватної компанії про фіктивне виконання робіт.
Попри незавершений тендер, сторони уклали договір на розроблення проєктів землеустрою п’яти об’єктів, серед яких Труханів і Венеціанський острови.
23 грудня вони підписали акт виконаних робіт, яких фактично не проводили, а вже 30 грудня компанії перерахували 1,7 млн грн.
Дії підозрюваних кваліфіковано як розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах і службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).
Прокурори також у суді домоглися скасування незаконно встановлених водоохоронних зон і прибережних смуг на островах. Це унеможливить забудову чи інше незаконне використання територій - відповідні записи вже вилучено з Держземкадастру.
До того прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора скерували до суду справу проти ексдиректора державного інституту. Колишній посадовець дозволив виловити понад 240 тонн риби "для наукових досліджень", що завдало збитків державі на понад 2,3 мільйона гривень.
