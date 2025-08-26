На Тернопільщині викрито масштабне розкрадання бюджетних коштів: 19 осіб отримали підозри

На Тернопільщині правоохоронці повідомили про підозри 19 особам, які звинувачуються у розкраданні бюджетних коштів. Державі завдано збитків на загальну суму в понад 48 млн грн, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Під підозрою опинились:

директор філії НАНу;

державний реєстратор Мінюсту;

службові особи лісгоспу;

директор комунального підприємства;

бухгалтери та головний бухгалтер міської і селищної ради, а також комунального підприємства;

директори товариств - підрядників, підприємці, службовці міськради.

Дії підозрюваних кваліфіковано за наступними статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2, 4, 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);

ч. 1, 2 ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу);

ч.1, ч.2 ст. 367 (Службова недбалість).

Затриманим загрожує тривалий термін ув’язнення.

