Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На Тернопільщині викрито масштабне розкрадання бюджетних коштів: 19 осіб отримали підозри

Київ • УНН

 • 80 перегляди

На Тернопільщині 19 осіб отримали підозри у розкраданні понад 48 млн грн бюджетних коштів. Серед підозрюваних - посадовці різних рівнів, включаючи директора філії НАНу та службових осіб лісгоспу.

На Тернопільщині правоохоронці повідомили про підозри 19 особам, які звинувачуються у розкраданні бюджетних коштів. Державі завдано збитків на загальну суму в понад 48 млн грн, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Під підозрою опинились:

  • директор філії НАНу;
    • державний реєстратор Мінюсту;
      • службові особи лісгоспу;
        • директор комунального підприємства;
          • бухгалтери та головний бухгалтер міської і селищної ради, а також комунального підприємства;
            • директори товариств - підрядників, підприємці, службовці міськради.

              Дії підозрюваних кваліфіковано за наступними статтями Кримінального кодексу України:

              • ч. 2, 4, 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
                • ч. 3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);
                  • ч. 1, 2 ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу);
                    • ч.1, ч.2 ст. 367 (Службова недбалість).

                      Затриманим загрожує тривалий термін ув’язнення.

                      Нагадаємо

                      У Дніпрі викрили злочинну організацію, яка роками продавала підроблені гаджети й аксесуари під виглядом продукції світового бренду. Збитки компанії-правовласника оцінили у понад 24 млн гривень.

                      Євген Устименко

                      СуспільствоКримінал та НП
                      Тернопільська область
                      Генеральний прокурор (Україна)
                      Міністерство юстиції України
                      Національна академія наук України
                      Дніпро (місто)