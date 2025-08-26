На Тернопільщині викрито масштабне розкрадання бюджетних коштів: 19 осіб отримали підозри
Київ • УНН
На Тернопільщині 19 осіб отримали підозри у розкраданні понад 48 млн грн бюджетних коштів. Серед підозрюваних - посадовці різних рівнів, включаючи директора філії НАНу та службових осіб лісгоспу.
На Тернопільщині правоохоронці повідомили про підозри 19 особам, які звинувачуються у розкраданні бюджетних коштів. Державі завдано збитків на загальну суму в понад 48 млн грн, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
Під підозрою опинились:
- директор філії НАНу;
- державний реєстратор Мінюсту;
- службові особи лісгоспу;
- директор комунального підприємства;
- бухгалтери та головний бухгалтер міської і селищної
ради, а також комунального підприємства;
- директори товариств - підрядників, підприємці,
службовці міськради.
Дії підозрюваних кваліфіковано за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2, 4, 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або
заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- ч. 3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами,
які надають публічні послуги);
- ч. 1, 2 ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубка або
незаконне перевезення, зберігання, збут лісу);
- ч.1, ч.2 ст. 367 (Службова недбалість).
Затриманим загрожує тривалий термін ув’язнення.
