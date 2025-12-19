Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок

Законом України про "посилення мобілізації" передбачалося заохочення для військових у вигляді компенсації 50% першого внеску за програмою єОселя, а також додатково компенсація у 100 тис. гривень після першого року військової служби, та ще 100 тис. гривень після другого. Водночас, у Міністерстві фінансів України у відповідь на запит УНН повідомили, що наразі даний порядок не розроблено.

Відповідно до закону України №3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", військовим у разі укладання першого мають право на компенсацію 50% першого внеску за кредитом по програмі єОселя та додатково 100 тис. гривень після першого року військової служби, та ще 100 тис. гривень після другого.

У законі вказується, що компенсація надається військовослужбовцю лише один раз протягом усього часу проходження ним військової служби.

Порядок та умови надання військовослужбовцям такої компенсації визначаються Кабінетом міністрів України - зазначається в законі.

Проте, у Міністерстві фінансів України у відповідь на запит УНН повідомили, що "проєкту Порядку та умов надання компенсації військовослужбовцям у разі укладення першого контракту 50 відсотків першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки відповідно до Умов забезпечення приватним акціонерним товариством "Українська фінансова житлова компанія" доступного іпотечного кредитування громадян України, та додатково 100 тис. гривень після першого року військової служби і ще 100 тис. гривень після другого, головним розробником якого відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 07.05.2024 № 12375/1/1-24 визначено Мінекономіки, на розгляд до Мінфіну не надходило".

Раніше в "Укрфінжитло" повідомляли, що механізм отримання компенсації військовослужбовцям, які вперше підписують контракт, відповідно до закону України буде висвітлено після ухвалення відповідного рішення Кабінетом міністрів України.

Водночас порядок та умови надання військовослужбовцям такої компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України. Наразі компенсація не здійснюється. Всі правила та алгоритм здійснення компенсації будуть визначені у відповідній Постанові чи Порядку КМУ. Наразі ж військовослужбовці, які несуть службу за контрактом, можуть взяти участь в єОселі та придбати власне житло під 3% річних, а учасники бойових дій та ветерани війни – під 7%. Водночас всі зазначені категорії позичальників можуть обрати приватний будинок чи квартиру в будинку, що будується або не старшому за 10 років (для обласних центрів та Києва). Для цього необхідно подати заявку в мобільному застосунку Дія